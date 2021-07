En busca de un '9' clásico

El Mallorca sigue peinando el mercado en busca de un delantero que se ciña a las características que pide entrenador, Luis García Plaza. Durante gran parte de la pretemporada el preparador madrileño ha pedido un jugador de referencia en ataque y el director deportivo Pablo Ortells no le está haciendo oídos sordos.

Ortells se puso manos a la obra tras cerrar las incorporaciones de Amath, Greif, Maffeo, Costa y Ángel. Después de concretar estos fichajes, el mercado se paró en seco para el club mallorquinista. Sin embargo, no ha cesado la actividad para buscar un delantero que cumpla los requisitos que quiere el entrenador: alto, bregador y con buen remate. Unas características que se asemejan mucho a las que tenía Ante Budimir.

En el Mallorca saben de la importancia de acertar en el ‘hombre gol’ y no quieren precipitarse. Luis García busca potenciar la movilidad que le aportan Amath y Ángel en la segunda punta. También tiene que ser una referencia dentro del área por la profundidad que pueden aportar los laterales este año. En su libreta sólo se concibe un ‘9’ clásico que sea capaz de adueñarse de la posición destinada al ‘killer’ y no hipotecarse a la solidez defensiva durante este año. Para ello, el Mallorca necesita gol y no es fácil encontrarlo.

En los últimos días se han vuelto a abrir las vedas de los rumores y han aparecido dos nombres sobre la palestra además del ya conocido del sportinguista Djurdjevic. Uno de ellos es Georgios Giakoumakis, un delantero griego del VVV Venlo que viene de ser pichichi con 26 goles de la Eredivise holandesa a sus 26 años. Se trata de un ariete que mide 1,85, corpulento y con buen remate de primeras. Según informa el especialista en fútbol holandés Álex Heredia, el Mallorca ha preguntado por la situación del griego y el club holandés estaría dispuesto a negociar.

Por otro lado, otro de los nombres que están sobre la mesa es el del internacional danés Jonas Wind, según el diario As. El jugador del Copenhague tiene un perfil parecido al de Budimir y disputó la pasada Eurocopa con Dinamarca .De 22 años y 1’90 de estatura, posee un gran remate de cabeza. Es un nueve de los de antaño, de esos que se encargan de engatillar balones y finiquitar jugadas cerca de la portería. La temporada pasada anotó 17 goles en 32 partidos contando todas las competiciones en las que jugó el equipo danés.

A falta de 15 días del debut ante el Betis, el sábado 14 de agosto a las 19:30 en Son Moix, el Mallorca sigue huérfano de ‘9’ a la espera de los movimientos del mercado.