Real Mallorca: Luis García pide más

Luis García no es de los que disimula. A pesar de que ya han llegado cinco refuerzos, el técnico del Mallorca reconoció que todavía espera ampliar su plantilla. «Necesitamos más jugadores, llevamos cinco fichados, quedan dos mínimo, o tres más. Un delantero seguro, siempre me gusta tener tres y en mi cabeza cuentan Abdón y Ángel y falta uno. Tiene que venir uno más, otro en otra posición y, si nos da, un tercero. Ahí no lo sé, depende de la economía, de ver el límite salarial ya que vamos justos económicamente. Dos tienen que venir sí o sí y sería importante que llegaran tres», reiteró en su comparecencia telemática de ayer.

Precisamente uno de los que puede completar el ataque ya está a sus órdenes en Son Bibiloni. El internacional inglés Daniel Sturridge, que militó en el Liverpool, Chelsea y City, entre otros, está a prueba. «Vamos a ver qué pasa, está con nosotros, ha empezado a entrenar y vamos a ver qué va pasando. Está en un periodo con nosotros y en un tiempo se decidirá si sigue o no. No tengo ninguna obligación, vamos a ver si él se siente bien, si nosotros también con él. Es un jugador que fue top, que fue muy bueno, lleva tiempo parado y cuando llegue el momento de tomar la decisión, decidiremos», señaló sin entusiasmo.

El madrileño, que le envió un cariñoso mensaje de despedida a Fran Gámez, reconoció que existen opciones de que Oliván o Cufré tampoco sigan tras las llegada del lateral izquierdo Jaume Costa. «Lo normal es contar con dos y no con tres, pero son polivalentes y, de hecho, Costa jugó por delante en el Villarreal algunas veces. Puede que salga uno o se queden los tres», dijo sin aclarar.

«Portería cubierta»

García Plaza se felicitó por el nivel de la portería tras el aterrizaje de Dominik Greif y deslizó que ya no ficharán a ninguno más: «Leo Román nos gusta, es un chico con futuro y lo más seguro es que arranquemos la temporada con estos tres porteros. Y con Pere Joan, que está ahí. Con Dominik y Manolo está bastante bien cubierta la portería». El técnico no escondió que habrá más bajas en la plantilla y que algunos ni siquiera viajarán a la concentración de la pretemporada en Villaitana Football Center de Benidorm. «Los que quiero que salgan lo saben ellos y sus agentes, ahora ya depende más de ellos. Me llevaré mucha gente, unos veintinueve o treinta, pero algunos se quedarán aquí. También vendrán del filial. El domingo, por ejemplo, jugarán bastantes del filial ante el Poblense», comentó.

García Plaza fue rotundo cuando fue preguntado por Luka Romero, que quedó libre del Mallorca el 30 de junio. «No sé dónde está, no sigue vinculado a nosotros. Le hicieron una oferta y no la ha aceptado por lo que me dijo la dirección deportiva. Es libre para irse donde quiera», precisó.

El ex del Villarreal, Getafe y Levante, entre otros, pronunció un discurso ambicioso de cara a la nueva temporada en Primera División, a pesar de que el Mallorca sea un recién ascendido. «Vamos a dar guerra y un susto a algún equipo. La dinámica será diferente porque este año perderemos más partidos, es lógico. Un punto será un triunfo para nosotros y los tres, una gran victoria. Vamos a ver, confío en los míos para dar guerra, vamos a ir al cien por cien y vamos a dar algún susto a algún equipo», subrayó convencido.

Acerca de si cambiaría mucho el estilo de juego respecto a su curso anterior en Segunda, García Plaza fue tajante. «Vamos a intentar que no, aunque a veces no podemos hacerlo. Mi idea de fútbol es la misma, dominar la pelota, dominar en campo contrario, pero debemos tener previstos mecanismos para sobrevivir. Los equipos que compiten muy bien en cada fase de partido son mejores. La dinámica será diferente», reflexionó antes de tirar balones fuera acerca de la puntuación necesaria para evitar el descenso. «Hay seis o siete equipos con presupuestos muy altos, hay que aceptarlo, pero vamos a luchar. Normalmente se necesitarán cuarenta y dos, con cuarenta puntos es descenso o salvarse muy apurados. Yo, por ahora, solo me planteo el partido ante el Betis», finalizó.

Una representación del Poblense, liderada por el presidente Miquel Molondro, se acercó ayer el Visit Mallorca Estadi para presentar el XLlX Trofeu de s’Agricultura que se disputará mañana entre su equipo y el Mallorca, a partir de las 20 horas, en el Municipal de sa Pobla. Las entradas tienen un precio de diez euros y se pueden comprar en las taquillas desde las 18 horas. En la imagen, el técnico de los bermellones, Luis García, choca su puño con el del Poblense, Pep Barceló.

Acuerdo con ‘Footprint’ para que dé nombre al Corner Vip

El Mallorca anunció ayer que ‘Footprint’ dará nombre al Corner VIP del Visit Mallorca Estadi. Esta empresa fabrica tecnología de fibra a base de plantas y cuya misión es colaborar de forma activa para tener un planeta más saludable, ofreciendo una alternativa natural y reduciendo la dependencia del plástico. Esto provocará que se elimine el uso de plástico en el Corner VIP y los productos ‘Footprint’ serán la alternativa. Esta marca, presentada como un acuerdo global con los Phoenix Suns y Phoenix Mercury, tendrá presencia en los soportes publicitarios del Visit Mallorca Estadi (videomarcador, vallas, led de publicidad, lona exterior, Ciudad Deportiva Antonio Asensio, etc.); y el club promoverá la marca tanto en actos de ‘networking’ como en las redes sociales del club.