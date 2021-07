Luis García, entrenador del Mallorca, ha afirmado este viernes que confía en sus jugadores para afrontar con garantías la próxima temporada en la Liga Santander: "Vamos a dar guerra y un susto a algún equipo", aseguró el técnico mallorquinista en la primera rueda de prensa telemática del curso. "La dinámica será diferente (a la de la pasada Liga en Segunda). Este año perderemos más partidos, es lógico. Un punto será un triunfo para nosotros y los tres, una gran victoria. Vamos a ver, confío en los míos para dar guerra, vamos a ir al cien por cien y vamos a dar algún susto a algún equipo", pronosticó García.

El entrenador madrileño, que en su regreso al fútbol español tras su etapa en China y Arabia Saudita logró el ascenso directo a Primera con el Mallorca, admitió que competir en LaLiga "será duro". "Hay seis o siete equipos con presupuestos muy altos, hay que aceptarlo, pero vamos a luchar. Con el Levante sumamos 45 puntos para salvarnos (temporada 2010-2011), aunque normalmente se necesitarán 42; con 40 puntos es descenso o salvarse muy apurados. Yo, por ahora, solo me planteo el partido (primero del campeonato) ante el Betis", explicó García.

El Mallorca ha fichado a cinco futbolistas -el meta eslovaco Dominik Greif, los delanteros Ángel Rodríguez y Amath Ndiaye y los defensa Pablo Maffeo y Jaume Costa- y ha traspasado al lateral Fran Gámez al Real Zaragoza. "Quedan (por firmar) dos mínimos, o tres. Entre ellos, un delantero seguro porque me gustan contar con tres y por ahora solo tengo a Abdón (Prats) y Ángel. (Daniel) Sturridge está entrenando con nosotros y luego de un periodo se verá si sigue o no; es un jugador que fue 'top' pero ha estado parado", indicó el técnico bermellón. Además, no ha descartado la salida de Oliván o Cufré tras la llegada de Jaume Costa. "Puede que salga alguno o se queden por su polivalencia", ha comentado.

Con respecto a la situación del canterano mexicano-argentino Luka Romero, de 16 años, que sigue sin firmar su primer contrato profesional con el Mallorca, García fue rotundo: "No sé donde está, no sigue vinculado a nosotros. Le hicieron una oferta y no la aceptado; es libre para irse donde quiera", precisó. El Mallorca jugará el domingo ante el Poblense el primer amistoso de la pretemporada antes de viajar a La Nucía (Alicante) donde realizará el grueso de la concentración. El equipo balear tiene previsto enfrentarse al Cartagena, UD Ibiza, Besiktas, Stade Brest y Huesca antes de jugar ante el Cagliari por el Trofeo Ciutat de Palma. García avanzó que se llevará "a muchos" a La Nucía, sobre todo a "gente del filial" por los tres jugadores "que han tenido la covid-19, y por otros tres que a pesar de no tenerlo han tenido que estar aislados por haber tenido contactos con positivos", apuntó. "También están (los futbolistas) con los que no cuento -añadió- y que no irán al 'stage'. Ellos ya lo saben, también su entorno y sus agentes. Lo mejor para ellos es que salgan porque un futbolista siempre debe sentirse importante en un equipo y ojalá más temprano que tarde encuentren acomodo".