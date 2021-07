Daniel Sturridge ya conoce a sus nuevos compañeros del Real Mallorca. El futbolista británico ha asistido esta mañana a la charla que Luis García Plaza ha dado en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Sin embargo, el delantero ex del Liverpool ha abandonado después el campo de entrenamiento para dirigirse al gimnasio de las instalaciones de Son Bibiloni, donde ha realizado pruebas y test físicos separado del grupo.

Sturridge, que se encuentra a prueba en el Real Mallorca después de que el futbolista aceptara una invitación para ejercitarse con la primera plantilla del conjunto bermellón, reconoció hace solo unos días en una entrevista de podcast que está “obsesionado con ser (el jugador) que era antes”, es más, Daniel admite que se encuentra físicamente “mejor que nunca”. “Soy más maduro y creo que incluso seré mejor”, reconoce.

El delantero británico lleva 16 meses sin entrenar con ningún equipo, pero según admite en dicho programa, no ha parado “de ejercitarse durante el último año”. “Pasé el Covid, pero no he parado de trabajar, nunca pensé que volvería a tener el peso que tenía antes. Quiero volver a ganar. Ayudar a un equipo a ganar y aprovechar la experiencia que tengo para enseñar a las jóvenes promesas a no cometer los errores que hice yo en el pasado”, aclara Sturridge.

Tras esta primera toma de contacto con el resto de compañeros, el delantero británico tendrá que esperar a mañana para poder ejercitarse sobre el césped de Son Bibiloni. El equipo descansa esta tarde y mañana entrenan en doble sesión, con las vistas puestas ya en el partido que afrontarán este próximo domingo frente al Poblense, la primera prueba de la pretemporada y donde ya se podrán a ver a los fichajes que ha cerrado Pablo Ortells hasta el momento: Dominik Greif, Pablo Maffeo, Jaume Costa y Ángel Rodríguez.

No es casualidad que el internacional inglés se ejercite en el Mallorca. El delantero comparte empresa de representación con el consejero de la entidad rojilla Graeme Le Saux. Ambos tienen contratados los servicios de Octagon, una firma que trabaja en el mundo del deporte intentando conducir hacia el éxito las carreras de diferentes deportistas. Además, Sturridge también coincidió con el dirigente mallorquinista Stuart Holden durante su breve etapa en el Bolton Wanderers de la Premier en la temporada 2010/11.