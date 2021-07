Minuto 91 | El Mallorca vuelve al trabajo con los deberes por hacer

Es verdad que todavía falta un mes y medio para que comience la Liga. Y también lo es que el Mallorca no es el único club con problemas para reforzar su plantilla con garantías con muy poco líquido en sus arcas. Pero, como era previsible, y a la espera de acontecimientos en los próximos días o semanas, da la (preocupante) impresión de que el club de Robert Sarver afrontará la Primera División como si no se fuera consciente de algo evidente: la máxima categoría es un mundo completamente diferente a la Segunda, como muy bien sabe, por cierto, el magnate norteamericano. Llegarán refuerzos, sin duda, pero más que el número, lo que interesa es acertar. El director deportivo debe fichar futbolistas que lleguen para ser titulares, no para hacer bulto. Y donde el club tiene que echar el resto es en un delantero, un hombre de área, un hombre gol. Para ello, y siempre dentro de sus posibilidades, sin hacer locuras pero tampoco mostrándose rácano, alguien debería hacer saber a los dirigentes, provenientes de otra cultura deportiva, que un hombre capaz de marcar las diferencias arriba es el embrión de una futura permanencia entre los grandes. Hay tiempo, y es mejor actuar lento pero seguro que no dar pasos en falso que puedan resultar letales para el devenir de una temporada que se presenta tan apasionante como complicada. Lo más difícil, el ascenso a Primera, está conseguido. Sería una lástima que se volvieran a repetir errores de un pasado no tan lejano. Hay que agarrarse a máxima categoría, el mayor botín de cualquier club modesto y el que proporciona estabilidad deportiva, social y económica.

Pedri y los Juegos. El jovencísimo futbolista del Barcelona, de tan solo 18 años, es una de las revelaciones de la selección de Luis Enrique en la Eurocopa. Sorprendentemente se ha convertido en un fijo del seleccionador, hasta el punto de que lo ha jugado absolutamente todo. Pese a su extenuante temporada en el curso de su puesta de largo en el fútbol de élite -también ha sido un fijo con Koeman en el Barcelona-, jugará también en los Juegos. ¿No se estará quemando al jugador? ¿De verdad hace falta su concurso en Tokio cuando lo que de verdad necesita es descanso? ¿Cuándo lo tendrá? Porque, en un calendario inhumano, la Liga empieza solo una semana después del final de los Juegos. Da la impresión de que en este circo en que se ha convertido el fútbol, en lo que menos se piensa es en el futbolista, el protagonista de este invento. Pedri es un gran jugador, pero el peligro de que se queme es muy real.

El Volei Palma sobrevive. Ha sido posiblemente la mejor noticia de la semana para el deporte mallorquín, la continuidad de un histórico como el Volei Palma, que sobre la bocina ha conseguido un patrocinador que se dará a conocer en las próximas horas. El proyecto será más modesto que la pasada temporada, y habrá que ver quién lo lidera, pero el hecho de salir a competir sabe igual que un título.

Ciclón Pogacar. La exhibición del esloveno en la primera etapa alpina del Tour pasará a los anales de la historia. Pasaba a sus rivales como si fuera en moto. A sus 22 años amenaza los récords de Merckx, Hinault e Indurain. De Enric Mas se puede decir que progresa adecuadamente.