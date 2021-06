La presencia de Zlatan Ibrahimovic en Mallorca no ha pasado inadvertida. Tras publicar ayer un vídeo en sus redes sociales donde pasea en bicicleta por el paseo marítimo de Palma, muchos respondieron al delantero del Milan que aprovechara su estancia en la isla para fichar por el Real Mallorca.

El club bermellón se sumó a esta idea compartiendo el vídeo que publicó Ibrahimovic en Twitter indicándole la dirección del Visit Mallorca Estadi.

🚴 Visit Mallorca Estadi, Camí dels Reis, s/n, 07011 Palma, Balearic Islands…😆😆😆 https://t.co/p08nzhe4yh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 17 de junio de 2021

El jugador sueco compartió las mismas imágenes en Instagram, donde el Real Mallorca también quiso mandarle un guiño compartiendo su publicación en la cuenta oficial del club y escribiéndole en inglés: "Ei, Zlatan Ibrahimovic, puedes sentir la misma LIBERTAD toda la temporada (Ei, @iamzlatanibrahimovic! You can feel the same FREEDOM all season)".

Zlatan Ibrahimovic continúa de relax en la isla a bordo de su yate de ocho millones de euros que estos días permanece atracado frente a la Llotja.

Pese a sus 39 años, Ibrahimovic sigue demostrando su calidad en Europa. La pasada temporada disputó 19 partidos con el AC Milan en la Serie A, anotando 15 tantos y dando dos asistencias que le valieron para renovar una temporada más con el equipo italiano y asegurándose jugar al máximo nivel, como mínimo, hasta los 40 años.