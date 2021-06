Ángel se acerca al Mallorca

El veterano atacante llegaría libre tras acabar su contrato con el Getafe, equipo donde ha militado las últimas cuatro temporadas. Muy del agrado de Luis García, que reclama al director deportivo Pablo Ortells «jugadores con hambre o muy contrastados», ha rendido a gran nivel en el club azulón, aunque esta última campaña ha perdido protagonismo en detrimento de Jaime Mata y Enes Ünal. Ha participado en 35 partidos entre Liga y Copa del Rey y ha anotado seis goles. En los tres cursos anteriores, disputó 118 partidos en todas las competiciones, incluida la Europa League, con un balance de 40 goles.

Ángel, que ya sonó para reforzar al Mallorca hace dos temporadas con Vicente Moreno en el banquillo, fue uno de los nombres que barajó el Barcelona en el curso 2019/20 para reforzar al equipo tras una lesión de larga duración del uruguayo Luis Suárez, finalmente sustituido por Braithwaite.

Habituado a jugar como segundo delantero, destaca por su movilidad fuera del área, gustándose en la elaboración de jugadas y en desmarques de ruptura al espacio aprovechando su velocidad. A pesar de su estatura (1,72) es buen cabeceador y dentro del área se desenvuelve con facilidad, ejecutando la mayoría de sus goles al primer toque.

Tras la venta de Budimir a Osasuna, el Mallorca tan solo cuenta con Abdón Prats y Álex Alegría en ataque, aunque a este último, con contrato hasta 2024, el club le volverá a buscar salida al no entrar en los planes de Luis García. Si se concreta la llegada de Ángel, tanto el técnico madrileño como el director deportivo Pablo Ortells, que admitió el el pasado domingo el interés en él, son conscientes de que la posición de delantero centro es crucial para poder mantener la categoría y su fichaje no conlleva que no vaya a llegar otro hombre de un perfil diferente en ataque.

Antonio Sánchez Estampó la semana pasada la firma de su renovación

El Mallorca hizo oficial ayer la renovación de Antonio Sánchez mediante un anuncio en la prensa local y publicó la imagen de la firma del contrato, en la que aparece el jugador junto al director deportivo Pablo Ortells y el CEO de negocios Alfonso Díaz. A pesar de que todo estaba cerrado desde hace más de un mes, la instantánea se tomó la semana pasada, aunque el club bermellón ha querido esperar para hacerlo público.

Budimir ‘Recado’ del Mallorca al delantero croata

Budimir ya no es del Mallorca, pero todavía se acuerdan de él. Mediante el anuncio oficial de la renovación Antonio Sánchez hasta 2024, el club bermellón envió un sutil ‘recado’ dirigido al ariete croata. «Somos la pareja de toda la vida. Desencuentros, tentaciones y reconciliaciones @antonio8snchzz. Otros se lo han perdido». Un mensaje para el futbolista balcánico, que ayer sí que se acordó del club. «Quiero dar también las gracias al Mallorca y a sus aficionados por esos maravillosos meses allí».