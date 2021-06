Cuando todavía no se han cumplido tres semanas desde que el Mallorca certificara el ascenso desde el hotel en Tenerife, la lista de nombres que se han relacionado con el club comienza a ser interminable. Que los bermellones se codeen de nuevo con los mejores le convierten en un caramelo para los representantes, que inundan de llamadas y mensajes el teléfono del director deportivo Pablo Ortells ofreciendo futbolistas diariamente.

El festival de nombres es un clásico de cada periodo estival. Todavía faltan más de dos meses para que arranque la Liga –del 13 al 15 de agosto– y casi tres para que se cierre el mercado de fichajes, por lo que la lista de jugadores que se relacionarán con el Mallorca será mucho mayor para entonces. Tanto futbolistas que juegan en las dos primeras divisiones de España como en ligas extranjeras suenan para reforzar a los de Luis García, concretamente en las posiciones que necesita mejorar y que son de dominio público.

Si hay una demarcación que se lleva la palma es la de delantero. Si se concreta la venta de Budimir, ya sea a Osasuna o a otro equipo, dejará en el Mallorca unos golosos 8 millones de euros y un hueco para rellenar. Este movimiento provoca que ya se hayan relacionado con el club bermellón atacantes importantes como Djurdjevic (Sporting de Gijón); Bacca (Villarreal); Nelson de Oliveira (AEK de Atenas) o Ángel Rodríguez (Getafe). De entre todos ellos, el veterano delantero del conjunto madrileño –que ya sonó en el anterior ascenso a Primera– es que el puede estar más cerca y por el que Ortells ya ha mostrado su interés. Acaba contrato con el club que preside Ángel Torres y tiene sobre la mesa una propuesta bermellona.

Por detrás del delantero no han escaseado nombres. Unai López (Athletic de Bilbao), Ontiveros (Huesca) o Paulino (Logroñés) son algunos de los futbolistas que han sonado para reforzar tanto las bandas como el centro del campo del Mallorca. El último en sumarse a la lista es un viejo conocido para la afición, el japonés Take Kubo (Real Madrid). Tras rendir a buen nivel la temporada pasada en la isla, el Villarreal desembolsó tres millones de euros por su cesión, pero no congenió con Unai Emery, técnico del conjunto ‘groguet’ y jugó la segunda mitad del curso en Getafe. Ahora, de vuelta en el conjunto blanco, parece que deberá encadenar otra cesión y Mallorca sería un buen destino para él, aunque el precio que exige el club de Florentino Pérez es prohibitivo en estos momentos para la entidad mallorquinista.

Al igual que Kubo, más futbolistas con pasado en la isla podrían repetir su experiencia: Miquel Àngel Moyà (libre tras acabar contrato con la Real Sociedad); Tomeu Nadal (libre tras desvincularse del Albacete), Sergi Enrich (Eibar) o Juanjo Nieto (Oviedo).

El lateral castellonense, que acaba contrato el 30 de junio y quiere esperar a saber qué opina su club antes de valorar otras opciones, es el principal candidato a reforzar la defensa. Los nombres del defensa ecuatoriano Luis Segovia (Independiente del Valle), Iglesias (Getafe) o el lateral del filial del Barça Mika Mármol, al que siguen varios equipos, también se encuentran en la bandeja de entrada de Ortells. Al castellonense le esperan jornadas maratonianas de trabajo analizando qué futbolistas pueden encajar en el proyecto de plantilla que tienen en mente tanto él como Luis García. Un equipo lo suficiente potente como para conseguir la permanencia.

Ortells admite el interés por Ángel

El director deportivo del Mallorca, Pablo Ortells, reconoció ayer en IB3 Televisió que están interesados en el delantero Ángel Rodríguez. Toda una declaración de intenciones del dirigente, que peina el mercado para contratar un ariete que eleve el nivel del ataque de los bermellones en su regreso a la Primera División. El canario, con experiencia en la elite, queda libre del Getafe, donde ha marcado 36 goles en las últimas cuatro temporadas. El Alavés, Granada y Elche son los otros clubes de la máxima categoría que pretenden los servicios del tinerfeño, de 34 años, para el próximo curso.