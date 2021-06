La hora de Pablo Ortells

«Ahora es su momento y cuenta con mi total confianza». Luis García se ha ido de vacaciones con los deberes hechos. Pese a que el técnico del Real Mallorca reconoció que va a estar «las 24 horas del día conectado al teléfono», ha llegado el momento de que el mono de trabajo se lo ponga Pablo Ortells. La dirección deportiva del conjunto bermellón es consciente de que no puede repetir los errores de antaño. Fichar bien resulta imprescindible para mantener la temporada que viene la categoría. Diez son las pautas que se ha fijado la secretaría técnica de cara a la nueva ventana de fichajes:

1 Una base configurada antes del inicio de la pretemporada

El Mallorca regresará al trabajo el próximo 5 de julio. En esa fecha Luis García espera contar ya con «la mayoría de incorporaciones cerradas». «Al menos sería lo ideal», reconoció el madrileño, enviando un claro mensaje a la dirección deportiva en su última comparecencia de prensa. El técnico del conjunto bermellón quiere contar con el grueso del plantel en el inicio de la pretemporada. El haber sellado el ascenso a Primera de manera directa da un gran margen al director de fútbol del club y las primeras incorporaciones no deberían dilatarse en el tiempo.

2 Lidiar con uno de los presupuestos más bajos

El conjunto bermellón contará, como ya ocurrió hace dos temporadas, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. El acierto a la hora de traer jugadores resulta fundamental para unas arcas que deberán lidiar con grandes rivales. «Necesitamos entre 4 y 8 incorporaciones», ha señalado en numerosas ocasiones el técnico del Mallorca en el último mes de competición. El equipo tiene a su columna vertebral, pero es necesaria la llegada de varios refuerzos que den un plus de calidad al plantel.

3 Un intercambio para Reina

La salida de Miquel Parera y el fin de cesión de Koke Vegas deja la portería del Mallorca huérfana. Manolo Reina espera competencia bajo los tres palos y no sería nada extraño que la secretaría técnica estuviera trabajando en la llegada de hasta dos nuevos cancerberos para el equipo. En las últimas cuatro temporadas el de Villanueva del Trabuco apenas ha tenido rival, pero ha llegado el momento de que la secretaría técnica fiche a un portero que ponga contra las cuerdas la titularidad del malagueño. La Primera División no le vino grande a Reina hace dos temporadas, pero eso no quita que Pablo Ortells deba buscar un refuerzo que esté dispuesto a luchar por un puesto en el once.

4 Refuerzo en el lateral diestro

Joan Sastre y Fran Gámez llevan cuatro temporadas asumiendo los galones en el lateral diestro. Su intercambio de titularidades, tanto con Vicente Moreno como con Luis García, ha destapado algunas dudas en esa posición. El de Porreres, con contrato en el Mallorca hasta 2023, está un paso por delante del valenciano, a quien tan solo le queda un año en la isla. Es una posición a reforzar si el equipo quiere dar la talla en Primera División y una de las peticiones que ha hecho Luis García a la secretaría técnica.

5 Un recambio para Salva Sevilla e Íñigo Ruiz de Galarreta

Pese a haber demostrado una temporada más su clase y visión de juego en el centro del campo, a nadie se le pasan por alto los 37 años de Salva Sevilla. Galarreta ha sido una de las grandes sorpresas, y más positivas, de la temporada, pero las lesiones le han dejado en el dique seco durante varias jornadas. El Mallorca necesita un futbolista contrastado en la sala de máquinas que pueda ganarle la titularidad a uno de estos dos jugadores y que eleve el nivel.

6 Solucionar el futuro de Amath

El Mallorca tiene hasta el 30 de junio para resolver el caso Amath. La entidad bermellona cuenta con una opción de compra sobre el extremo senegalés que asciende a 4,5 millones de euros. El futbolista, durante esta última temporada, se ha ganado un puesto en el once del conjunto rojillo y, además de goles, se ha destapado como un abrelatas excepcional. Ortells debe cerrar su fichaje antes de final de mes. Es un futbolista revalorizado, joven y de gran futuro.

7 Primer contrato de Luka Romero

Sigue siendo el eterno culebrón. La joven perla de la entidad bermellona no ha cerrado todavía su primer contrato profesional, pese a que el Real Mallorca lo ha intentado una y otra vez sin éxito. Son muchos los clubes que se han interesado ya en el futbolista argentino, el jugador más joven que ha debutado en Primera División. «Sé que tiene sobre la mesa una oferta muy, muy buena», destapaba Luis García sobre el posible futuro de Luka Romero, quien pese a reconocer sentirse muy feliz en el club, parece tener pie y medio fuera de la isla. El adolescente es el que tiene la última palabra.

8 Resolver el caso Budimir

La pelota está en el tejado de Osasuna. El club navarro cuenta con una opción de compra de 8 millones de euros sobre el futbolista. El delantero croata ya ha enseñado las cartas y ha dejado clara que su intención es seguir en el equipo de Jagoba Arrasate la temporada que viene. El Mallorca no va a rebajar ni un euro su traspaso y Osasuna está trabajando para poder ejercer esa opción de compra sobre un futbolista que le ha reportado once tantos durante la última temporada. Si finalmente se desprenden de él, Pablo Ortells contará con un buen pellizco para encontrar un compañero para Abdón Prats en la zona de ataque.

9 Solucionar el tema Stoichkov

Tenerife, Sporting, Zaragoza… Son muchos los clubes de Segunda División que han llamado a las puertas de la secretaría técnica del club preguntando por Stoichkov. El delantero gaditano, cedido esta última temporada en Sabadell, se ha vuelto a destapar como un gran goleador, anotando once tantos, cerca de los registros que realizó durante la temporada 2019/20, en la que estuvo cedido en el Alcorcón y marcó 16. Pese a ser del agrado de Luis García, Stoichkov no quiso pelear un puesto en la delantera del conjunto bermellón el pasado verano y pidió salir del club a un equipo en el que gozara de mayor protagonismo.

10 Dar salida a los jugadores con lo que no se cuenta

Una de las tareas más importantes de la secretaría técnica es la de hacer hueco en un vestuario sobrepoblado. Jugadores como Trajkovski, Mboula, Febas o Álex Alegría difícilmente tendrán un hueco en el proyecto del equipo en la máxima categoría. Para poder dejar sitio a los seis o siete fichajes que ha demandado Luis García, primero es necesario buscar salida a estos futbolistas en forma de cesión o traspaso. Es uno de los principales dolores de cabeza de la dirección deportiva, aunque el ascenso otorga a todos ellos un estatus que valoran muy positivamente los equipos de Segunda.