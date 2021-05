La guía de un ascenso perfecto, según la redacción de Deportes de Diario de Mallorca

La redacción de Deportes de Diario de Mallorca analiza en profundidad la temporada del ascenso a Primera División del Real Mallorca. Con opiniones absolutamente personales y, por lo tanto, susceptibles de ser rebatidas, el análisis ha sido realizado a partir de una serie de variables: Mejor jugador, mejor y peor fichaje, mejor y peor partido, mejor gol y la mayor decepción de un curso que pasará a la historia del club por la solvencia demostrada y la superioridad sobre los rivales.

1 Mejor jugador

Por Ricard Cabot

Dani Rodríguez

Dani Rodríguez es el chico para todo, el jugador que todo entrenador quiere tener en su plantilla. Y el gallego no ha decepcionado, en su posición real, por detrás del delantero, y ha actuado como tal, con ocho goles que han dado muchos puntos. Es el futbolista total y un portento físico. Su entrega enamora y consigue el efecto contagio en sus compañeros. Sin él, el Mallorca es menos Mallorca.

Por Elena García

Amath

Amath ha sido, sin discusión, la gran sorpresa de la temporada. El extremo senegalés era una apuesta arriesgada. Aterrizaba en Mallorca tras una grave lesión que no le había permitido recuperar su mejor versión en Getafe, pero en la isla se ha destapado como un gran goleador y un futbolista incisivo en la zona de ataque. El club está obligado a ejercer la opción de compra que tiene sobre él. Sea como sea.

Por Miguel Chacártegui

Abdón

Nadie mejor que Abdón para representar lo que ha sido este Mallorca. El de Artà, al que algunos le veían incapaz de sustituir a Budimir, ha sido la punta de lanza de este equipo cuando más le han necesitado. De suplente a indiscutible marcando no goles, golazos; dando asistencias al primer toque como si fuera fácil... Aunque en alguna ocasión se le haya calentado la boca criticando algo a cuento de no sé qué muy bien, sin él el equipo no estaría en Primera.

Por Sebastià Adrover

Raíllo

Los focos siempre apuntan a los de ataque y mis compañeros han tirado por lo popular, por lo fácil, destacando a Amath, Dani y Abdón. Sin embargo, se olvidan de que este Mallorca ha sido grande desde la defensa y ahí Raíllo es el capitán general. El cordobés ha elevado sustancialmente su nivel, se ha mostrado muy regular y ha cuajado una temporada de escándalo. Siempre ordenado y listo en el corte, ha sido el mejor. Y Valjent no se le ha quedado muy lejos.

2 Mejor fichaje

R.C.

Amath

¿Alguien lo duda? Cedido por el Getafe y dejando atrás una grave lesión, Amath era toda una incógnita, por lo que las dudas sobre su fichaje estaban más que justificadas. Pero se ha destapado no solo como goleador, nueve dianas, sino como un abrelatas excepcional, dejando huecos a diestra y siniestra para sus compañeros. Su anarquía -se ha movido en todo el frente de ataque- ha sido una bendición para el equipo.

E.G.

Luis García

Es el gran acierto de Pablo Ortells, por no decir casi el único. Venía con la difícil misión de hacer olvidar al anterior cuerpo técnico y el madrileño lo ha conseguido cerrando una temporada de récord. Su cercanía y naturalidad, más allá de los conocimientos futbolísticos, son sus otras grandes virtudes. Quiere continuidad y se ha topado con una propiedad a la que no le gusta especialmente cambiar al inquilino de su banquillo.

M.Ch.

Oliván

Lo fácil es señalar a Amath por sus goles, pero sin lateral izquierdo el Mallorca estaría viendo las celebraciones de otros equipos en Primera. El dramón del año pasado - gracias Recio y Molango- lo ha finiquitado el catalán. No se pagó por él como con Cufré, pero le ha echado un par en cada partido y ha marcado terreno como pocos. Igual Primera le vendrá justo, pero nunca sobran jugadores como él.

S.A.

Galarreta

Ya sé que no es un fichaje de este curso, pero como si lo fuera porque ha sido su primera temporada como mallorquinista. Ha pasado de estar en la rampa de salida el pasado verano a ser indiscutible. El vasco ha aportado un dinamismo fundamental al centro del campo, un equilibrio que ha marcado las diferencias. De hecho, Galarreta es de los pocos que nadie discute que deba tener un hueco en la plantilla de Primera División. Se lo ha ganado.

3 Peor fichaje

R.C.

Murilo

Es una afrenta al fútbol que el brasileño haya lucido el 10 en la espalda, un número solo reservado a los elegidos. Su calidad no se discute, aunque por estos lares la hemos visto a cuentagotas; sus ganas de convencer a su entrenador, sí. Si técnicamente eres bueno pero la apatía te puede, estás perdido. A Luis García no le ha engañado y, con merecimiento, tiene billete de regreso al Sporting de Braga. Sin duda, una cesión fallida.

E.G.

Marc Cardona

Llegando de Primera, dos goles no son bagaje suficiente para un delantero en la división de plata. Se mire por donde se mire. El Osasuna supo jugar sus cartas en el último día del mercado de la mejor manera, ganó 11 tantos con Budimir y se desquitó de un futbolista que no iba a tener minutos. A Cardona no le ayudó el contagio de coronavirus que sufrió en diciembre. Desde entonces ya no dispuso ni de los minutos de rigor.

M.Ch.

Álvaro Giménez

De nada sirve lo que se hizo en otros años. El fútbol no tiene memoria, es cierto, pero ser pichichi en Segunda hace dos temporadas no garantiza rendimiento inmediato. Álvaro Giménez ha sido un fracaso rotundo. Ni gol ni ocasiones. Luis García le dio oportunidades de sobra, pero acabó rindiéndose. Y encima obligando a Abdón, al máximo goleador del equipo, a tener que mirar desde la banda más de un partido.

S.A.

Murilo

Hubiera preferido no repetir el jugador elegido por Ricard Cabot, pero es que sería injusto apostar por otro. Y estoy de acuerdo que Marc Cardona y Álvaro Giménez también han decepcionado, pero lo de Murilo es de traca. Y no se le puede acusar de falta de implicación o actitud, su compromiso es indiscutible, pero su nefasto rendimiento, a excepción de algún chispazo, también. Fuegos artificiales y poco más.

4 Mejor gol

R.C.

Salva Sevilla al Castellón

No tanto por la ejecución sino por la actuación coral de medio equipo en una jugada que no te cansas de ver por muchas veces que la mires. El gol se inicia con una acción de Abdón, que peina a Salva Sevilla; el andaluz la pasa a Mboula y este se la devuelve de tacón al veterano centrocampista, que supera al portero con un toque delicado. Un gol para mostrarlo en las escuelas de fútbol.

E.G.

Chilena de Abdón al Almería

La duda ofende. La chilena de Abdón frente al Almería no solo es el mejor gol del Mallorca de la temporada, es el mejor tanto de toda la Segunda División y, si me apuran, también de Primera. La genialidad anotada en el minuto 90, un símbolo ya del mallorquinismo, significó además el triunfo del conjunto bermellón frente a los andaluces, por si la proeza no estaba cargada ya de suficientes ingredientes.

M.Ch.

Salva Sevilla al Girona

14 de noviembre. Minuto tres de partido. Una jugada en 24 segundos. Todo el equipo participando, el rival persiguiendo sombras, primera victoria en casa de un equipo fuerte… El gol de Salva al Girona en Montilivi lo tuvo todo. Una chilena, una volea o un cabezazo pueden ser más estéticos, pero ver a un equipo tocar y recrearse a los mejores no tiene precio. Y si encima lo acaba alguien con la clase del de Berja pues aún mejor.

S.A.

Toda la vida se recordará la chilena de Abdón

No hay un momento más icónico de esta temporada. Por el adversario, un Almería que era un rival directísimo; por el escenario, en los Juegos Mediterráneos; y por el minuto, ya que lo marcó en el noventa. Todos estos motivos ya son más que suficientes para entrar en esta categoría, pero es que la belleza de este gol es insuperable. Inventarse esa chilena es de genios. Todo un golazo inolvidable, patrimonio de la memoria del mallorquinismo.

5 Mejor partido

R.C.

Mallorca-Leganés (1-0)

Posiblemente no fuera el encuentro más atractivo para el espectador, pero sí lo recuerdo como una lección táctica de Luis García ante un rival que llegaba en racha a Palma y como claro candidato al ascenso directo. El equipo rojillo ofreció un curso de cómo defender, y la guinda fue el gol de un zaguero, Raíllo, que no solo fue y ha sido un baluarte en la cobertura sino que también ha decidido partidos.

E.G.

Mallorca-Almería (2-0)

El triunfo del Mallorca frente al Almería por 2 a 0 en Son Moixfue mucho más que tres puntos. La victoria supuso una inyección de autoestima y con ella asestó un golpe a un rival directo. Los de Luis García se gustaron y disfrutaron. La obra de arte de Salva Sevilla fue la guinda del encuentro: el almeriense recortó con la izquierda, dejando en el suelo a dos jugadores del Almería, y culminó con la derecha.

M.Ch.

Mallorca- Castellón (3-1)

Sin duda me quedo con el Mallorca-Castellón. Fue el último partido en Son Moix en que el equipo arrolló a su rival, al igual que hizo varias veces en la primera vuelta. El equipo era un tsunami, saltaba al campo con la sexta metida y sin dar opción a nadie. Cuando se querían dar cuenta ya estaban dos por debajo en el marcador. Y encima Salva acabó un preciosa jugada de toques y más toques con taconcito de Mboula incluido.

S.A.

Rayo Vallecano-Mallorca (1-3)

Este partido es más importante de lo que parece. El ambiente estaba un poco enrarecido después de perder en casa ante el Fuenlabrada (2-3), empatar ante el Oviedo (2-2) y volver a caer en Son Moix frente a Las Palmas (0-1). El Rayo venía de ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros con mucha solvencia. Pues a los diecinueve minutos el Mallorca ya se puso 0-3 en Vallecas, toda una demostración de poderío. Ganó 1-3.

6 Peor partido

R.C.

Mallorca-Fuenlabrada (2-3)

Una derrota ganada a pulso, como titulé la crónica aquel día. Hay partidos en que las cosas te puede salir mal y en algunos todavía peor, como este. Cuando te quedas con nueve jugadores por las expulsiones de Cufré y Raíllo, y Reina, un baluarte toda la temporada, tiene una pésima tarde, con dos errores de bulto, se explican derrotas como la encajada ante el Fuenlabrada, que se limitó a sacar provecho de las ventajas de su rival.

E.G.

Mallorca-Rayo Vallecano (0-1)

“Solo con pasecitos no vamos a ganar ningún partido”. Luis García Plaza no pudo definir de mejor manera lo que fue el regreso del equipo a Segunda División. El Mallorca cayó ante el Rayo exhibiendo sus carencias, sin ritmo, intensidad y con falta de mordiente en la zona ofensiva. Los rojillos estuvieron a merced del rival tras el descanso y pagaron caro su conformismo en su estreno del curso.

M.Ch

Sabadell- Mallorca (1-0)

La decepción en Castalia y Nova Creu Alta fue de las que casi pueden acabar con todo. Al equipo ya le costaba más sacar los partidos, pero esa doble derrota ante equipos en descenso hizo mucho daño e hizo pensar a todos que la promoción ya no era algo utópico, sino un motivo más para preocuparse. Menos mal que fue algo momentáneo, pero esas dos semanas fueron muy complicadas para todos.

S.A.

Fuenlabrada-Mallorca (4-1)

Hay equipos que son una pesadilla y el Fuenlabrada lo ha sido. Tanto en el partido en Palma como en el Fernando Torres, los bermellones acabaron desquiciados. El 4-1 llegó después de dos errores de Reina, de los pocos de la temporada, y un penalti evitable de Mboula. Fue el tercer partido seguido sin ganar y otro de los momentos complicados del curso. Incluso algunos ya negaban el ascenso directo. No siempre hay que hacerles caso.

7 La mayor decepción

R.C.

Baba

Qué queda del Baba que deslumbró ante el Deportivo en la promoción de ascenso, y del jugador titular indiscutible en Primera. Lamentablemente, muy poca cosa. Por los motivos que sean, con el paso de las jornadas dejó de ser indiscutible por el buen hacer de Galarreta. Al ser un centrocampista de contención, ha sufrido en un equipo creado para atacar.

E.G.

Lago Junior

Hace solo dos temporadas, también en Segunda, Lago Junior fue el máximo goleador del equipo con once tantos. Este año, sin embargo, el costamarfileño ha sido ninguneado durante gran parte de la temporada, durante doce encuentros consecutivos no disputó ni un solo minuto. Me extrañaría mucho que fuera del gusto de Luis García en Primera.

M. Ch.

Mboula

Todavía recuerdo los gritos de emoción de algún compañero de sección por el fichaje de Mboula. «Veréis qué locura de jugador», dijo emocionado. Aún lo estamos esperando casi un año después. Con sus cualidades no puede ser tan irrelevante. Tendría que ser titular indiscutible, pero haber pateado ya varios países con 21 años igual explica muchas cosas. Tiene mucho crédito que recuperar.

S.A.

Álvaro Giménez

Llegó en el mercado invernal para marcar las diferencias, para elevar el nivel del ataque, pero la realidad es que su regreso al Mallorca ha sido sin pena ni gloria. Luis García le regaló la titularidad en varios encuentros que solo sirvieron para echar de menos a Abdón. Sin protagonismo ni influencia en el juego, su cesión, avalada por su buen pasado, no ha servido para mucho.