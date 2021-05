S’ho haurien pogut prendre d’una altra manera; haurien passat el tràmit dels darrers partits sense exposar-se al més mínim i en canvi han lluitat, han corregut i han cercat la victòria i el títol fins el darrer minut del darrer partit de la temporada. El Mallorca ha acabat empatat amb l’Espanyol amb un extraordinària xifra de vuitanta-dos punts i a un sol gol d’aconseguir el títol de campió. Un títol que estam segurs que li haurien brindat al seu entrenador i fer-li un petit homenatge en els dies que ho està passant malament per la mort del seu pare. Ha quedat ben palesa l’abraçada d’Abdon Prats quan ha fet el gol que donava per uns minuts el campionat al Mallorca. En tot cas, segur que Luis García Plaza i el seu cos tècnic han quedat més que satisfets per la campanya, la trajectòria i aquest final de temporada amb un empat que deixa un sabor agra dolç pel resultat, però no per la imatge que ha deixat el Mallorca en el camp de El Toralin. L’equip, pel seu joc i pel compromís que han mostrat fins el darrer instant es mereixien el títol. Un empat a dos amb una excel·lent actuació de tots els jugadors que han intervingut, la majoria suplents o poc habituals, tal i com ja va passar a Tenerife. El Mallorca, tot i no tenir de principi els titulars com Salva Sevilla, Dani Rodriguez o Prats, no s’ha limitat a cobrir l’expedient, i encara que l’objectiu de l’ascens fa dies que està més que aconseguit, tots els futbolistes han rendit al màxim nivell. I aquest no és un detall menor i que s’ha de tenir en compte pel que pugui venir a la màxima categoria. El Mallorca és a punt de tornar a competir a la Primera Divisió i aquesta és la millor noticia. El món del futbol mallorquinista està convocat d’aquí a dos mesos i mig i esperant que les tribunes de Son Moix, plenes d’aficionats, en siguin testimoni.