El Mallorca se queda con las ganas

Eso sí, en los primeros minutos no se le ha notado demasiado, con un juego bastante plano, que querían ser primeros. Y más ante un adversario que tampoco ha apretado demasiado. No ha empezado el duelo de la forma más atractiva para el espectador. Eso sí, ha habido más tensión de lo habitual, en cierta manera, porque el árbitro ha empezado a desquiciar a ambos. Ni el tanto del Alcorcón, obra de Hugo Fraile, frente al Espanyol, ha activado a los baleares, que estaban a un solo gol de ser primeros. De hecho, tras una pérdida evitable de Febas ha llegado el peligro para Koke Vegas. Dani Romera se ha plantado ante el meta, que ha hecho su debut y despedida, y ha sido objeto de penalti de Raíllo. El central se ha desquiciado al considerar que no lo era, aunque sí que ha habido contacto. Silvela no ha fallado desde los once metros, a pesar del que el portero ha rozado la pelota.

El tanto ha llegado en el cuarenta y dos, justo antes del descuento. Y ha pasado más en ese tiempo que en todo el resto del primer acto. El Mallorca ha logrado empatar tras una formidable acción de juego combinativo, en la que Sedlar ha cedido de cabeza a Galarreta, que le ha enviado una gran asistencia a Marc Cardona, que ha controlado con talento para fusilar a Gazzaniga. El segundo tanto del catalán en toda la temporada, una evidencia del poco peso que ha tenido el cedido por Osasuna en este equipo. Y justo después, Febas ha sido víctima de un penalti de Paris Adot, que le derriba claramente, y que incomprensiblemente el colegiado no ha señalado. Y también es difícil de entender cómo después, tras otra buena jugada de Febas, Mboula no ha marcado. El extremo, con todo a su favor, ha rematado, pero el portero local se ha exhibido.

Los bermellones han salido con una marcha más en la reanudación. Y se ha notado desde el principio. Febas, muy activo, ha empezado una serie de ocasiones, algunas muy claras, que no han acabado en gol. Cardona y Mboula tampoco han afinado la puntería, aunque ha sido más peligrosa la de Amath, que ha obligado a lucirse a Gazzanaga. El Mallorca estaba siendo mejor, se merecía ponerse por delante, pero no había manera. Incluso la Ponferradina ha asustado con un chut de Juergen, pero Koke Vegas ha estado atinado.

Hasta que Abdón, que había salido poco antes, ha decidido marcar las diferencias. El de Artà ha probado fortuna desde la frontal del área, su tiro ha rozado en un defensa y el balón se ha colado hasta el fondo de la portería. Y lo ha celebrado a lo grande porque sabía lo que significaba en ese momento. Es el décimo gol del canterano, toda una bendición para los rojillos. Después el Mallorca se ha ido demasiado atrás y eso le ha costado ser primero. Koke Vegas ha seguido reivindicándose al repeler con acierto un buen remate de Juergen, pero ha podido hacer nada para atrapar un sensacional tiro por la escuadra de Curro que ha obrado el 2-2. Era el minuto 87, todo un palo. Abdón, con una buena contra, ha intentado responder, pero se ha frustrado. Primero con una llegada en la que no ha podido resolver, y después con un cabezazo que ha hecho lucirse a Gazzanaga. Un palo que, a buen seguro, se olvidará este lunes, cuando estos jugadores empiecen sus merecidas vacaciones.

PONFERRADINA: Gazzaniga, Paris Adot (Iván Rodríguez, min. 72), Pascanu (Adrián Castellano, min. 46), Sielva, Ríos Reina, Erik Moran, Sielva, Moi Delgado (Gaspar, min. 56), Curro, Dani Romera (Juergen, min. 63) y Kaxe (Yuri, min. 56).

MALLORCA: Koke Vegas, Fran Gámez, Raíllo (Dani Rodríguez, min. 56), Valjent, Oliván (Cufré, min. 57), Sedlar, Galarreta, Febas, Mboula (Abdón, min. 68), Mollejo (Amath, min. 57) y Marc Cardona (Antonio Sánchez, min. 80).

GOLES: 1-0: Sielva, de penalti (min. 42);1-1, Marc Cardona, a la espalda de los centrales, marca tras un buen pase de Galarreta (min.46);2-1, Abdón anota de fuerte tiro desde la frontal (min. 76); 2-2, Curro, de tiro por la escuadra (min. 87);

ÁRBITRO: Moreno Aragón (C. Madrileño).

T. amarillas: Mollejo (min. 7), Febas (min. 70).

T. rojas: Caro (En el banquillo, por protestar, min. 84)