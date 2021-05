Luis García ha afrontado hoy la rueda de prensa más difícil de su carrera. El entrenador del Mallorca, que ha sufrido la pérdida de su padre, ha hablado acerca del último partido de Liga ante la Ponferradina y los objetivos que se marca para este final de Liga. “Poder ir a este último partido con la satisfacción de todo lo que hemos conseguido es muy bonito. Se unen varios objetivos para mañana. Los objetivos me gustan los que dependen de ti, quedar campeones no depende de nosotros. Hay dos que sí que lo hacen: ser el equipo menos goleado y repetir la puntuación de la primera vuelta. Hay otros dos más que ya no dependen de nosotros: ser campeones y ser el mejor equipo de la segunda vuelta si el Girona no gana y nosotros sí. A lo mejor cumplimos los cuatro y a lo mejor ninguno. Pase lo que pase estaremos igual de contentos”, ha reconocido.

El técnico madrileño quiso agradecer todas las muestras de apoyo recibidas en los últimos días por la pérdida de su padre. “Quería agradecer a todo el mallorquinismo todos los mensajes que me han ido transmitiendo. Vuelvo a estar un poco activo ahora. Agradecer de todo corazón todas las muestras de cariño. La pérdida de un padre siempre es dolorosa. Me he podido despedir de él que era lo que quería. Se ha despedido feliz. Ha visto a su Atlético campeón y al Mallorca en Primera”, ha explicado.

En cuanto a la alineación que pondrá frente a la Ponferradina, ha avanzado que mezclará jugadores más habituales con futbolistas que han participado menos: “Cuando ascendimos en Tenerife, les dije que iba a haber tres partidos y que iba a repartir minutos entre todos. Después han ido pasando cosas y hemos ido cambiando. Hay bajas por selección, Salva sancionado, alguno con resfriado…Mañana veremos gente que habitualmente no juega y otra que sí. La racha que llevamos es muy buena y les he visto muy motivados, sin ninguna presión. Con ganas de ganar y cumplir alguno de los objetivos”.

Respecto a los equipos que disputarán el playoff, Luis García no ha destacado a ningún favorito, aunque ha definido al Leganés como el más sólido. “El Girona llega muy bien, la plantilla más fuerte es el Almería y de Sporting y Rayo cualquiera de los dos será muy complicado. Es un playoff muy igualado. No veo ningún favorito. La clave es ser sólido en defensa”, ha destacado.

Por último, ha vuelto a insistir en el que equipo debe reforzarse de cara al curso que viene en Primera. “Cualquier equipo que sube se tiene que reforzar. Hay un número que podemos oscilar de fichajes. Estoy muy contento con la base que tenemos. Tenemos que traer refuerzos. Los futbolistas lo saben. Ellos mismos me dicen que tenemos que traer gente. Tienen que tener hambre y venir con ganas de aportar cosas. Confío en Pablo y su equipo y les toca a ellos ahora. Le he transmitido donde creo que debemos reforzar al equipo”, ha informado.

El técnico del Mallorca ha destacado al vestuario como el elemento clave para haber logrado el ascenso, comparándolo con su época en el Levante. “Veo muchas similitudes entre este vestuario y el del Levante. Gente que venía de equipos donde no jugaban e hicimos un año redondo. En Segunda tener un vestuario muy bueno es importante. La implicación de los jugadores ha sido máxima. Encajamos muy bien en la idea que queríamos jugar, hemos pasado momentos difíciles y todo el mundo ha tirado del carro. No jugábamos igual. Después de analizar al Mallorca en Primera y Segunda, creía que mantener el bloque era la mejor manera de jugar tácticamente”, ha concluido.