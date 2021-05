El tenista Rafa Nadal ha estado en boca de todo el mallorquinismo durante las últimas horas. Su felicitación al Villarreal, por la consecución de la Europa League, no había sentado nada bien a la afición del conjunto bermellón, que también esperaba que el manacorí hubiera dado su enhorabuena al Mallorca por el ascenso conseguido a Primera División la semana pasada.

El tenista ha querido poner fin a la polémica y ha escrito dos mensajes en sus redes sociales en los que muestra su amor incondicional al conjunto que dirige Luis García Plaza. Es más, Nadal hizo llegar a la plantilla del Real Mallorca un vídeo con un mensaje de ánimo para todos los jugadores que fue emitido en el vestuario, antes del encuentro frente al Alcorcón, cuando el campeón de 20 trofeos de Grand Slam se encontraba en Italia, durante la disputa del Masters de Roma.

“A veces hay cosas que no hacen falta ni hacerlas públicas, se dan por supuesto. Mi tío Miquel Àngel jugó en el Mallorca y he vivido, animado y vibrado como seguidor del Mallorca en los buenos y malos momentos...”, ha señalado el tenista.

“¿El Villareal? Para mí las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido. Un equipo español ganó y me alegro por ello. Por cierto, este es el video que envié desde Roma al entrenador del Mallorca de apoyo a los jugadores. Creo que se mostró en el vestuario antes del partido”, ha indicado, enlazando el vídeo que pudieron ver los jugadores del Mallorca en la previa del partido: “Hola chicos, ya queda menos, estáis haciendo una temporada fantástica y vale la pena un último esfuerzo. Desde Roma estaré animándoos. Os he seguido durante toda la temporada y la verdad es que he disfrutado mucho y ya tan solo os queda dar el último pasito. Muchísimos ánimos, os estaremos aquí animando y volveréis pronto a Primera. Un abrazo fuerte a todos”.

A veces hay cosas que no hacen falta ni hacerlas públicas, se dan por supuesto. Mi tío Miquel Angel jugó en el Mallorca y he vivido, animado y vibrado como seguidor del Mallorca en los buenos y malos momentos... — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 27 de mayo de 2021