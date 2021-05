«Es pensar que llevamos 81 puntos y me entran temblores», reconocía Luis García Plaza tras alcanzar el propósito que se había propuesto hace tan solo dos jornadas: «¿Ahora el campeonato? Pues es verdad que estamos a un solo punto del Espanyol, pero tengo claro quién va a jugar en la última jornada. Es momento de darle minutos a los que han ayudado a lo largo de toda la temporada».

El técnico del Real Mallorca aprovechó la ocasión para manifestar lo «feliz» que se siente al frente del equipo. «Sé cómo va esto y que si los resultados no llegan las cosas cambian, pero yo ahora mismo me siento muy feliz aquí. Ojalá los resultados me permitan echar raíces en Mallorca. Es donde quiero estar y espero que los resultados me den para alargar mi estancia en esta isla durante mucho tiempo», señaló el preparador madrileño.

Luis García reconoció que el de ayer fue un partido especial para algunos jugadores. «A los futbolistas les he dicho que si no les importaba, Parera iba a ser el capitán. Creo que es un reconocimiento y un premio a los años que lleva a la sombra de Manolo. Miki es una delicia y había que premiarle de alguna forma. Incluso tenía pensado cambiarle para que se llevara una ovación, pero al final el partido no me ha dado», indicó.

Ya para acabar, Luis García también hizo una mención especial para Lago Junior, quien ayer anotó el tanto de la remontada frente al Zaragoza: «Lago es un chaval excelente. A veces como entrenador te dejas guiar por intuición y yo hace unos partidos que le vi esa chispa de nuevo. Estoy muy contento por él».