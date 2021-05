Cloenda amb victòria a Son Moix

Un Mallorca-Saragossa era, temps enrere, un partit de Primera Divisió, però el darrer a Son Moix ha servit, per als locals, per acomiadar la Segona i, per als visitants, per continuar-hi un any més. Ha estat un tancament de temporada a Palma amb una altra victòria mallorquinista, que no ha arribat fins que l’equip no s’ha espolsat la son. Una primera part d’entrenament i una segona en què els canvis efectuats han donat fruit, amb un altre magnífic gol de Lago Junior, que ha fet endarrerir el títol de campió a l’Espanyol.

L’entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, ha volgut quedar bé amb l’afició i, llevat de Manolo Reina, no ha reservat cap dels titulars habituals. El tècnic madrileny sap manejar aquestes situacions i els jugadors, que li han regalat un altre ascens, han rebut el tan desitjat homenatge dels seguidors. Ell també, naturalment.

Com va demanar García Plaza, el partit contra el Saragossa havia de ser una festa per celebrar l’ascens més plàcid de tots els que ha aconseguit el club. El Mallorca acabarà la competició amb vuitanta-un punts com a mínim, una xifra espectacular i que podria augmentar diumenge que ve fins i tot amb el títol de campió. Els aficionats mallorquinistes han pogut participar en les dues victòries consecutives a Palma i s’han afegit a la festa pensant ja en el que els pugui oferir la pròxima temporada a la màxima categoria. Però les preguntes i les incògnites continuen al voltant de la confecció de la plantilla que haurà de competir a Primera.

El tècnic és ben conscient del que representa mantenir la categoria i ja ha dit que caldrà reforçar-la. La propietat haurà de fer un esforç econòmic, si no vol que li passi el mateix que a l’Osca. L’equip aragonès ha pujat i baixat dues temporades consecutives. Només és un avís que segur que tenen ben present a les oficines del camí dels Reis.