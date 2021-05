El Mallorca remonta a lo grande

Sin nada en juego, más allá del orgullo de cada escudo, solo cabía aferrarse a la posibilidad de ver un encuentro entretenido. Y lo cierto es que no pasará a la historia por el juego, ni mucho menos. El Mallorca, con su equipo de gala, a excepción de la presencia de Parera y Baba en lugar de los indiscutibles Reina y Galarreta, tenía la misión de ganar y dedicarle el triunfo a los 4.086 espectadores que han desafiado al frío y a la lluvia para arroparles en un día tan especial. Antonio Sánchez ha dispuesto de una buena ocasión en el minuto doce, pero su remate a la primera se ha ido fuera por poco. Ha sido de los mejorcito en ataque en el acto inicial, en el que los maños, sin hacer nada del otro mundo, han logrado adelantarse. Ya había avisado Gabriel Fernández tras una fabulosa acción personal en la que Parera estuvo sensacional en su salida para taparle su tiro. Pero el de Manacor ya no pudo hacer nada para evitar el tanto. Unas manos de Dani Rodríguez, tras un remate de Francés, ha sido señaladas a instancias del VAR. Zanimachia no ha fallado desde los once metros y ha puesto el 0-1 en el electrónico. El Mallorca no se ha descompuesto, pero estaba impreciso en el último pase y los visitantes, que han certificado la permanencia tras una solvente segunda vuelta, se han defendido con orden. Oliván, muy activo, y Sastre, han dado vida desde los laterales, pero eso no se traducía en peligro real. Abdón ha tenido una buena oportunidad en el área pequeña, pero no ha golpeado el balón cuando tenía toda la portería para él.

Los rojillos han dado un paso hacia adelante en la reanudación, pero han seguido sin encontrar solución en los últimos metros. Quizá por eso solo ha probado la portería de Ratón desde lejos. Dani Rodríguez, tras un córner sacado en corto, ha estrellado el balón en un defensa cuando ya estaba en el interior del área y Galarreta, tras entrar poco antes, con un chut que se ha ido alto. El premio ha llegado en el minuto 67 cuando Dani Rodríguez, esta vez sí, ha soltado un disparo muy ajustado que ha hecho imposible la estirada del meta. Un auténtico golazo que ha vuelto loco a Son Moix, que ha empezado a corear el nombre del gallego, una referencia para la afición por su carisma y que ha besado el escudo mirando a la grada. El Mallorca quería el triunfo, ha elevado su intensidad ante un Zaragoza que ya solo se ha limitado a defender como ha podido. Y Lago Junior, que jugaba como lateral, se ha sacado de la chistera uno de esos goles que ha marcado con esta camiseta muchas veces. Ha partido desde la izquierda, se ha ido hacia adentro y ha anotado un gran gol con un tiro imparable. Una gran guinda para cerrar en Son Moix esta temporada inolvidable.

MALLORCA: Parera, Sastre (Fran Gámez, min. 60), Valjent, Raíllo, Oliván (Cardona, min. 74), Baba (Galarreta, min. 60) , Salva Sevilla (Febas, min. 69), Antonio Sánchez (Lago Junior, min. 60) , Amath, Dani Rodríguez y Abdón.

ZARAGOZA: Ratón, Vigaray, Francés (Javi Hernández, min. 82), Jair, Nieto (Narvaez, min. 72), Zapater, Francho (Bermejo, min. 72), Sanabria, Zanimachia (Larra, min. 80), Chavarría, Gabriel Fernández (Iván min. 72)

GOLES: 0-1:Zanimachia marca de penalti (min,22), 1-1; Dani Rodríguez anota tras un fuerte disparo desde la frontal del área (min. 67), 2-1; Lago tras una gran jugada personal con un tiro lejano (min. 90)

ÁRBITRO: Gálvez Rascón (Colegio Madrileño)

T. amarillas: Dani Rodríguez (min. 22) , Sanabria (min.32), Francho (min. 34), Salva Sevilla (min. 57)