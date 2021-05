"No va a hacer falta el VAR de la V porque el bar de la B ya lo traemos nosotros". Más claro no ha podido ser Luis García Plaza sobre el estado de forma en el que llega el Mallorca para el encuentro de mañana ante el Zaragoza. El técnico bermellón espera que el encuentro sirva como celebración para el ascenso junto a la afición. "Afrontamos el partido contra el Zaragoza como una fiesta con la afición", ha apuntado.

Tras una semana de largas celebraciones, tanto en Tenerife como en Mallorca, Luis García ha dejado claro que el equipo no va a estar en las mejores condiciones posibles. "El equipo llega como llega, al 100% no va a llegar. Vamos a estar para competir lo mejor que podamos. Lo más importante es el buen ambiente y disfrutar con los aficionados", ha recalcado.

"Es bonito que gente que ha sido importante todo el año esté mañana con nuestra gente. Nos lo tomamos como un premio. Fue un poco triste llegar del aeropuerto y no ver casi gente, pero entendemos que no se puede. Se te queda como que has logrado algo muy importante y no lo has celebrado", ha aclarado acerca del once que pondrá en liza mañana en Son Moix.

Sin renunciar a un posible título de Liga, el preparador madrileño sí ha dejado claro el objetivo que le gustaría cumplir antes de terminar el campeonato el domingo que viene ante la Ponferradina. "Si los resultados nos dan para ser campeón fenomenal, sino no pasa nada. Me gustaría llegar a ochenta puntos. Somos el Mallorca que mayor puntuación ha hecho en la historia de Segunda División y cuanto más consigamos, mejor. Pero sin ningún tipo de presión", ha explicado.

Centrándose ya en lo que espera al Mallorca el curso que viene en Primera, Luis García ha afirmado que tiene las ideas "muy claras" respecto a lo que quiere y lo que no: "Tengo las ideas muy claras para el año que viene. No necesito ver jugar a los jugadores para tomar una decisión. Los veo en el día a día. Pablo ya lo sabe de cara a la temporada que viene".

Cuestionado acerca de las declaraciones de Budimir en las que afirma querer permanecer en Osasuna, el entrenador bermellón se ha remitido a la opinión de Braulio Vázquez, director deportivo del conjunto navarro. "No tengo que hablar mucho sobre la gente que está aquí. Es futbolista nuestro como lo son Valcarce, Señé, Stoichkov… Ya veremos qué pasa. Me ha gustado la respuesta del director deportivo de Osasuna. Ha dicho que hay que respetar a los clubes de origen de los jugadores. Braulio ha dicho que Budimir es nuestro y que tenemos el mando sobre él. Ya veremos a ver que va pasando con él y con el resto de los cedidos", ha destacado.

"Stoichkov me ha gustado siempre y yo quería contar con él en el proyecto de Segunda. Me debo el respeto máximo a los que han conseguido este ascenso y nadie de lo que están fuera debe eclipsar ni un 1% a los que están en el vestuario. Igual cuando volvamos en verano ya diré mi opinión", ha zanjado.

Del mismo modo ha opinado acerca de la posible continuidad de Amath, cedido por el Getafe y que cuenta con una cláusula de compra de 4,5 millones de euros. Luis García ha vuelto a recordar que le ha insistido a la propiedad americana un esfuerzo de cara a la campaña que viene. "Yo le pido a la propiedad que haga el mayor esfuerzo posible. Nos han dado mucha tranquilidad. Están lejos, pero lo sientes cercanos. Andy es una persona que te demuestra siempre tu apoyo. Le he dicho: "Andy, todo lo que podamos". No solo por Amath, sino que os plantéis hacer un esfuerzo grande dentro de lo que se pueda. Amath me gusta y ha hecho una gran temporada. Es feliz aquí. Es un caso comparable al de Budimir. Pertenece al Getafe y tenemos que respetarles. Le contrató cuando nadie apostaba por él. Nos gustaría contar con él, pero respetado al club al que pertenece. Vamos a ver como evoluciona la situación. Tenemos una opción de compra y vamos a ver si podemos ejecutarla o no. Se afrontará como un fichaje más", ha argumentado.

Sobre Luka Romero, Luis García ha dejado claro que hasta que si renueva contará con él desde el principio, indicando que el club le ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación "muy buena": "Luka está sancionado y mañana no puede jugar. Si juega, no podría estar el primer partido del playoff del filial. Preferimos que ayude en un ascenso que sería muy importante para nosotros. Apareció demasiado pronto en el escaparate y a día de hoy, es un jugador que no voy a tener. En cuanto sea mío apuesto por él al 100%. Es un jugador de futuro, pero no ha renovado con nosotros. No le puedo dar minutos a un jugador que no ha renovado con nosotros siendo tan joven y quitárselo a otros que están allí. En cuanto renueve encantando de tenerlo. Creo que el club le ha hecho una oferta muy buena porque creemos que es un pilar de futuro. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere. Ojalá le tenga el año que viene".

Por último, antes de mandar sus condolencias a la familia del exjugador del Barcelona y Málaga y actual director deportivo del Oviedo Francesc Arnau por su fallecimiento, ha puesto por las nubes el compromiso de Álex López. "Álex López es un fenómeno. En cuanto ha estado sano ha entrenado como uno más, aportando su granito de arena. Es muy querido en el grupo, pero no puede jugar. Le deseo lo mejor. Pertenece a ese bloque de jugadores que estaban en Segunda B que se merecen todo el respeto. No ha podido demostrar su valía futbolística porque ha estado lesionado y le deseo lo mejor. Enzo no parte tan atrás como Álex y ojalá les pudiera mañana un ratito para jugar", ha concluido.