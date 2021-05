L'ascens més plàcid

La derrota de l’Almeria a Cartagena activà l’eufòria dels mallorquinistes a l’hotel de Tenerife. Tota la plantilla hi estava convocada, però molts no podran continuar a l’equip perquè la Primera és una altra història. I aquí comencen els dubtes i les preguntes que es posaran sobre la taula. Es dissenyarà una plantilla competitiva i amb garanties? El Mallorca necessita un bon grapat de jugadors amb experiència a Primera, i també que li fa falta una inversió econòmica potent, però, de moment, des d’Arizona, ningú no ha badat boca. El propietari del Mallorca, Robert Sarver, amb un patrimoni de 400 milions de dòlars nets (segons la Wikipèdia), encara no s’ha pronunciat, però és ben segur que avui en sap un poc més, de futbol. Sarver s’haurà temut que no és el mateix jugar i guanyar a Segona, que fer-ho davant quatre equips de Champions i dos o tres de l’Europa Ligue, a més de tota la resta.

A tot això i en plena celebració per l’ascens, l’equip va complir amb el tràmit del calendari i tornar guanyar fora camp. Amb la majoria de suplents, tots s’ho prengueren seriosament i mostraren una magnífica imatge davant el Tenerife. Una victòria per la mínima, estones de bon joc i total implicació. Ara només queden dos partits: dilluns a Son Moix l’afició podrà fer l’homenatge als jugadors amb la visita del Saragossa.