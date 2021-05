Vicente Moreno no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar al Mallorca por lograr el ascenso directo a Primera División. El extrenador bermellón, ahora en las filas del Espanyol, reconoció estar "doblemente feliz" al conseguir ambos equipos subir de categoría. "Estoy doblemente feliz. Haber tenido la oportunidad de ascender nosotros y que después de nosotros pueda ascender el Mallorca, de alguna manera, me siento partícipe de ese ascenso. Han sido tres años ahí maravillosos, donde me han tratado muy bien y he sido muy feliz", apuntó.

El técnico valenciano se acordó especialmente de los jugadores que estuvieron con él desde Segunda B como Salva Sevilla, Abdón o Reina. "Me alegro muchísimo por la gente que trabaja en el club, por los aficionados que me han tratado tan bien y especialmente por los jugadores. Prácticamente el 100% ya venían desde Segunda División B. Sé lo que lo merecen y me alegro muchísimo. Es verdad que había otros equipos que lo podían merecer, pero me alegro que nos acompañen en el ascenso, sé lo que significa para la isla", concluyó.

Por otro lado, Dani Pendín, segundo del de Massanassa, y Dani Pastor, preparador físico, también quisieron festejar el ascenso del Mallorca a través de redes sociales.