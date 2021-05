Decidió ver el partido a solas, en su habitación, mientras los jugadores, en un salón del hotel de concentración de Tenerife vivían los nervios a su manera. «Con el 3 a 2 ya he bajado porque no aguantaba más», reconocía emocionado Luis García pocos minutos después de que su equipo, el Real Mallorca, sellara el ascenso a Primera División. «Todo ha sido muy bonito, nos lo hemos merecido y lo hemos logrado además con un récord histórico», señalaba a las puertas del hotel Silken Atlántida.

«Quiero dedicárselo a mi familia, a todos los jugadores porque todos han puesto su granito de arena y también a la afición. Lo del otro día ya fue espectacular, me encantó estar con ellos, aunque durante toda la temporada hemos notado su apoyo en las redes sociales y en la calle», reconocía.

«Ahora hay que empezar ya a trabajar en el futuro. Toca fabricarlo y pensar que esto solo tiene que ser el comienzo de algo muy bonito. Yo tengo contrato, así que si hay que hablar de mi continuidad, toca hablar con los jefes. Por la parte que le toca a los jugadores, son muy grandes. Quizás no somos ni la mejor plantilla ni el mejor entrenador, pero somos el mejor equipo. Para mí, en todos los sentidos, es el ascenso más bonito de mi vida», zanjó el entrenador antes de ser manteado por todos sus jugadores.

Abdón, Valjent o Dani Rodríguez, muy emocionado, no quisieron dejar pasar la oportunidad de enviar un mensaje a la afición tras un año alejados. «Hemos hecho un trabajo durante todo el año que ha sido increíble, este grupo y esta afición se lo merecen. Ahora a disfrutar y prepararnos para Primera para poder quedarnos todo el tiempo que podamos», apuntó el delantero de Artà.

El centrocampista gallego, con lágrimas en los ojos, explicó que unas palabras de Valjent, recordando todo el tiempo que pasaron juntos durante el confinamiento, le tocaron la fibra. «El fútbol es algo súper bonito y podemos hacer feliz a mucha gente. Es un día para que se olviden de lo que está pasando y me ha hecho llorar por eso. Es un gran amigo», dijo.

«No es fácil bajar de Primera y hacer el año que hacemos. Cualquier año hubiésemos sido campeones con esta puntuación. El Espanyol ha hecho un año también increíble. Hemos de estar muy contentos y orgullosos del trabajo que hemos hecho. Este grupo es un equipo en mayúsculas», añadió.

El último en desfilar fue Valjent. El central eslovaco, pieza fundamental en el equipo y alma de la defensa, quiso devolverle a Dani las bonitas palabras hacia él: «Dani para mí es muy importante y él lo sabe. Este grupo es increíble. No es fácil ascender, descender y ascender, pero lo hemos hecho juntos. Los chicos nuevos que han llegado nos han ayudado muchísimo y esto para mí no tiene precio. Este ascenso es muy merecido. Es una pena que no haya podido estar nuestra gente. Es para ellos, que han estado en casa todo el año, para nuestros familiares y ahora a disfrutarlo».

Por su parte, el director deportivo Pablo Ortells, en el tono prudente y tímido que siempre le ha caracterizado, admitió tras consumarse el ascenso que se trata de «una ilusión y una alegría tremendas». «Hemos vivido muchos nervios, pero la verdad que consumar el ascenso a falta de tres jornadas para que finalice el campeonato es algo que no nos podíamos imaginar. En la secretaría técnica lo haremos lo mejor que podamos, es un trabajo del día a día y estamos en ello», zanjó.