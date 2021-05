Luis García: La revolución de la naturalidad en el Real Mallorca

La obligada distancia social, las gradas sin público, las ruedas de prensa telemáticas o la ausencia de aquellas gloriosas cenas de penyes que unían a cuerpo técnico y jugadores con el aficionado no han impedido a Luis García Plaza (Madrid, 1972) convertirse en un miembro más de la recelosa familia mallorquinista. En un año cargado de rarezas, el preparador bermellón ha impregnado todo de naturalidad. Si en lo social ha superado todas las expectativas, más incluso lo ha hecho en el apartado deportivo, donde ha cumplido con las exigencias de la propiedad americana, mucho antes incluso de lo previsto.

Luis García aterrizó en la isla el pasado 6 de agosto con la difícil misión de hacer olvidar la huella que había dejado su antecesor durante las tres últimas temporadas y con el exigente reto de retornar al equipo a la máxima categoría del fútbol español. En un abrir y cerrar de ojos cumplió con la primera de las premisas y tiró de galones y de una plantilla volcada con su entrenador para cerrar la segunda. La exigencia era entrar en los play-off, pero el madrileño, con contrato en el Real Mallorca hasta junio de 2022, se encargó de cerrar el objetivo del ascenso, incluso antes de lo que nadie podía prever.

El nombre de Andoni Iraola todavía retumbaba en las galerías de Son Moix cuando el club anunció, ante la sorpresa de todos, la llegada del preparador madrileño. El míster aterrizaba en Mallorca acompañado de su familia y su cuerpo técnico y respaldado por una amplia experiencia en el fútbol español dirigiendo a equipos como Levante, Getafe o Villarreal. Sin embargo, su exilio a Abu Dhabi, China o su última andadura por Arabia Saudí suscitaban serias dudas sobre los conocimientos que podía tener de la Segunda División y sobre la idoneidad de su llegada.

Cargado de ilusión y feliz por la confianza depositada en él por parte de su principal valedor, Pablo Ortells, Luis García llegó a la entrevista de trabajo con la directiva del Real Mallorca con los deberes hechos, habiendo estudiado en pocos días todos los partidos que el equipo afrontó en Primera División, como aquel trabajador que escruta la página web de la empresa donde quiere proseguir su trayectoria profesional. Su elocuente discurso y su dominante puesta en escena convencieron a los americanos, ganándose su confianza y el puesto que ansiaba por encima de los otros dos candidatos que barajaba la entidad.

El madrileño, de carácter abierto y seductor, se topó de bruces con un vestuario celoso de su intimidad, creado a viva imagen de su predecesor en el cargo. Chocó en el mallorquinismo y también en el plantel su claridad a la hora de analizar la primera derrota del equipo en su debut en el banquillo, donde no dejó títere con cabeza: «Hemos bajado los brazos. Tras el gol hemos sido un equipo que no lo ha vuelto a intentar. Aún tenemos que aprender lo que es la Segunda División porque solo con pasecitos no vamos a ganar ningún partido».

Su franqueza y espontaneidad chocaron con un plantel acostumbrado a limpiar los trapos sucios en casa, pero esa dictadura proteccionista poco a poco la fue convirtiendo Luis García en una revolución. Los problemas se comenzaron a hablar a la cara y tampoco pasaba nada si se exponían al escrutinio público. «Lo que no puedo hacer es arrastrar a Budimir a un partido», «si Stoichkov no está aquí es porque no quiere», «ojalá pudiéramos dejar salir a Parera, pero no es fácil» o «a Luka se le expuso demasiado pronto para que todo el mundo lo viera», son solo algunos de los mensajes que ha ido dejando caer el entrenador cuando ha tratado los temas más controvertidos de la actualidad mallorquinista.

Su franqueza chocó con un vestuario celoso de su intimidad, creado a viva imagen de su antecesor en el cargo

Poco a poco los resultados fueron dando la razón a un técnico en el que el vestuario empezó a confiar y en el que su máximo nexo de unión ha sido y es un Manolo Reina con el que ya había coincidido en su etapa en el Levante. Luis García consiguió tener a todos sus futbolistas enchufados, otorgándoles minutos y notoriedad durante una primera vuelta en la que la carga de partidos lo solicitaba. Su único rifi-rafe, por llamarlo de alguna manera, ha sido con un Lago Junior ninguneado durante gran parte del campeonato y cuyo malestar verbalizó su mujer a través de las redes sociales: «Que juegue o no es decisión del entrenador, lo que pasa es que no es que juegue poco, es que directamente no juega nada. A todo el mundo no puedes gustarle».

Respetuoso siempre con las actuaciones arbitrales, tan solo en dos ocasiones a lo largo de la temporada, el madrileño no ha sido capaz de sesgar su deferente discurso. «No sé qué pinta el Mallorca en una rueda de prensa del Espanyol. Si Vicente Moreno considera que le han perjudicado, que proteste, pero que no nos meta», condenó en una comparecencia en la que se puso en duda la neutralidad del arbitraje español. «Los colegiados tienen que saber lo que nos jugamos, pero pido perdón por decir ¿solo cuatro minutos?», ironizó en otra ocasión, al ser expulsado durante un partido.

Su mimetización con la isla, compartida en numerosas ocasiones a través de las redes sociales, donde es muy activo, ha sido el colofón para meterse al mallorquinismo en el bolsillo. Sonadas y muy comentadas son las paellas que prepara junto a su familia los domingos que el fútbol lo permite, casi tanto como sus excursiones por la isla, con parada en parajes como Valldemossa o Fornalutx. Escapadas en bicicleta por Na Burguesa, carreras por los bosques del Castell de Bellver o una ensaimada que aguantaba las velas de su 48 cumpleaños, no han hecho sino potenciar esa integración del entrenador entre un mallorquinismo que demandaba a gritos un perfil de estas características.

Luis García nunca ha rehuido una pregunta en sala de prensa, esclareciendo altas, bajas y posibles lesiones, incluso cuando no ha sido cuestionado por las mismas. Ha dado la cara por el club cuando este se lo ha solicitado y también cuando él mismo lo ha encontrado oportuno. Trabajador insaciable en la Ciudad Deportiva y estudioso del rival gracias a un equipo de trabajo que no le ha abandonado en ninguna de sus aventuras a lo largo y ancho del mundo, ha conseguido llenar su primer año al frente del Mallorca de un insaciable éxito deportivo.

El preparador del Real Mallorca cierra su primera temporada al frente del equipo amparado por sellar a las primeras de cambio el objetivo del ascenso. Ante sí tiene ahora la difícil tarea de mantener al conjunto bermellón en la elite del fútbol español. Seguramente empezarán las dificultades y el ambiente se enrarecerá, pero Luis García seguirá aportando naturalidad a los problemas y sonrisas a las dificultades. Sea como sea, ya forma parte de la familia mallorquinista, donde ha sido capaz de entrar con el mejor pie. Tarea no siempre sencilla.