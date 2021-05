Prudencia, prudencia y más prudencia. Luis García ha insistido, por activa y por pasiva, en un mismo mensaje. Su equipo depende de sí mismo para sellar el ascenso a Primera División esta jornada, pero el técnico del Real Mallorca no quiere sobresaltos. “Ahora sí que pienso que tenemos una opción clara de subir, incluso en dos campos, pero yo me centro en lo mío, en lo que nos incumbe a nosotros, que es ganar o puntuar en Tenerife. Sé que va ser inevitable que estemos muy atentos a los que haga hoy el Almería, pero nosotros a lo nuestro”, ha resaltado.

“Es verdad que el equipo ha llevado una trayectoria muy buena, pero también ha habido momentos complicados y difíciles. Ni en los momentos muy buenos, ni cuando hemos enganchado dos derrotas seguidas, creo que hemos variado nuestra actitud. Es verdad que cuando llevas todo un año peleando por una cosa, quieres conseguirlo cuanto antes, pero nuestro trabajo es mañana, no hoy. No nos podemos salir nunca de nuestra estabilidad. Para el equipo sé que no es fácil aislarse, sobre todo hoy en día con las redes sociales y los móviles, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro”, ha insistido.

Luis García ha reconocido que viaja a Tenerife con toda la plantilla, “incluso se vienen Luka Romero y Leo Román porque han estado trabajando con nosotros a lo largo de toda la temporada”. “Creo que es un momento para que todo el mundo apoye. Si se consigue, estar todos juntos. Y si no se consigue, pues que todos noten el apoyo de todos los que han contribuido”, ha señalado. En la convocatoria ante el Tenerife también estarán presentes Antonio Raíllo y Salva Sevilla. El primero no pudo disputar ni un solo minuto frente al Alcorcón por fiebre, “pero ha mejorado mucho y estará en la partida”. Por su parte, el centrocampista almeriense se llevó un fuerte golpe en la cabeza durante el último encuentro que le produjo un fuerte chichón: “Son golpes con los que tenemos que tener cuidado, pero está bien”.

El preparador bermellón ha insistido en que él quiere que “el ascenso se produzca cuanto antes”, aunque este deba de celebrarse lejos de su afición. “Si lo conseguimos hoy o mañana, la celebración será el día del Zaragoza. Y si no lo conseguimos, pues contaremos con nuestro público para intentar cerrarlo el próximo lunes. Si puede llegar hoy, mejor, si no puede ser, pues mañana”, ha aclarado.

“Somos humanos y hoy los jugadores van a ver el partido del Almería, por más que yo quiera quitarles los móviles, va a ser imposible y es lógico. Vamos a estar pendientes de ese partido porque es lo más natural. No podemos aislarnos de lo que nos rodea. Sí que creo que aquí hay gente con muchos tiros pegados. Con esa experiencia tienen que transmitir a los demás esa tranquilidad. Estamos con muchísimas ganas de terminar nuestro trabajo”, ha zanjado.