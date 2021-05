Lo celebraré el año que viene | Por Matías Vallés

Con su permiso, lo celebraré el año que viene. Comparto la felicidad y agradezco las prestaciones del equipo, pero aplazo los festejos inherentes a la meteórica recuperación de un Mallorca en Primera hasta mayo de 2022, para no reincidir en el charco y el chasco del descenso automático a la primera oportunidad. No deseo malgastar todavía la energía que después aumentará un disgusto que todavía no se me ha curado. En especial porque los mallorquinistas no descendieron doce meses atrás. Simplemente, se ausentaron de la competición, con una regularidad derrotista que no atendió a pandemias.