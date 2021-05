Abdón, Valjent y o Dani han sido algunos de los futbolistas que han querido enviar un mensaje a la afición tras consolidarse el ascenso a Primera. El 9 de Artà, uno de los jugadores más emblemáticos de esta plantilla, ha dejado claro que el grupo y la afición se lo merece. "Hemos hecho un trabajo durante todo el año que ha sido increíble, este grupo y la afición se lo merece. Ahora a disfrutar y prepararnos para Primera y poder quedarnos todo el tiempo que podamos", ha apuntado.

El ariete ha pedido que se celebre con prudencia y espera poder reencontrarse con los hinchas bermellones el jueves, cuando está previsto que aterricen en la isla: "Hemos sentido el calor de la afición todo el año y les damos las gracias, ya que siempre han creído en nosotros. Ahora toca celebrarlo con responsabilidad. Visca el Mallorca y espero que nos podamos ver el jueves para celebrarlo juntos".

Cuestionado acerca de si hoy se iba a alargar mucho la fiesta, Abdón ha reconocido que Luis García les ha puesto una hora límite. "El míster nos ha dicho que a las doce en la habitación que mañana hay partido. Intentaremos dar el máximo de nosotros y sacar tres puntos como siempre", ha deseado.

Uno de los jugadores más emocionados era Dani Rodríguez. El centrocampista gallego, con lágrimas en los ojos, ha explicado que unas palabras de Valjent, recordando todo el tiempo que pasaron juntos durante el confinamiento, le han llegado a lo más hondo. "El fútbol es algo súper bonito y podemos hacer feliz a mucha gente. Es un día para que se olviden de lo que está pasando y me ha hecho llorar por eso. Es un gran amigo", ha dicho.

"No es fácil bajar de Primera y hacer el año que hacemos. Cualquier año hubiésemos sido campeones con esta puntuación. El Espanyol ha hecho un año también increíble. Hemos de estar muy contentos y orgullosos del trabajo que hemos hecho. Este grupo es un equipo en mayúsculas. Muchas veces después de un partido no se puede destacar a nadie porque el grupo es la base".

El gallego ha reconocido que han visto la segunda parte del Cartagena-Almería con muchos nervios. "La hemos vivido con mucha tensión. Al final cuando llegan las ultimas jornadas te juegas todo y es una alegría inmensa. Sabíamos que teníamos un colchón enorme. Estoy muy feliz y contento porque sabemos lo que signfica estar en Primera. Es un cambio en todos los sentidos. El año que viene seguramente podremos disfrutar de toda la gente. Muy feliz por mi familia. Llevo mucho tiempo sin verle a mis padres y hermanos y tengo muchas ganas", ha reconocido.

El último en desfilar ha sido Valjent. El central eslovaco, pieza fundamental en el equipo y alma de la defensa, ha querido devolver las bonitas palabras de Dani: "Dani para mi es muy importante y él lo sabe. Este grupo es increíble. No es fácil ascender, descender y ascender, pero lo hemos hecho juntos. Este bloque, y los chicos nuevos, nos han ayudado muchísimo y esto para mí no tiene precio. Este ascenso es muy merecido. Una pena que no haya podido estar nuestra gente. Es para ellos, que han estado en casa todo el año, a nuestros familiares y a disfrutarlo. Hay que intentar terminar bien estos tres partidos".

"Mucha gente no lo esperaba, pero paso a paso lo hemos conseguido todos juntos. Me siento muy feliz. No me doy cuenta ahora mismo de lo que hemos conseguido. Mañana hay partido y no hay que exagerar con la celebración. Desde el primer día hemos creído en esto y ojalá podamos quedarnos más en Primera que la ultima vez", ha finalizado.