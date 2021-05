Guanyar sense complicacions

No hi ha dubte: l’afició, sigui de l’equip que sigui, el que vol és veure guanyar. Si, a més, pot presenciar un bon partit, encara millor. Els més de quatre mil aficionats que pogueren assistir a Son Moix és evident que s’ho passaren d’allò més bé.

El Mallorca guanyà sense gaires complicacions a l’Alcorcón per dos a zero i se situa a un sol punt de l’ascens directe. Ara bé, tot i que ja són trenta-tres punts que separen els dos equips a la classificació, en el partit d’aquest cap de setmana la diferència entre l’un i l’altre no ha estat tan marcada. L’Alcorcón només fa onze temporades que juga a la Segona Divisió i gairebé cada any té problemes per mantenir la categoria. Recordam el club castellà per haver eliminat el Madrid d’una Copa del Rei i per poques coses més. Ara mateix és a un punt de la zona de descens, ja que ha tornat a Madrid de buit i dimecres té un partit clau davant el Sabadell, un rival directe.

La victòria clara a Son Moix fou provocada, indirectament, per dues intervencions del VAR. El primer gol vingué d’un penal que assenyalaren des de la sala dels vídeos i el segon, gràcies a l’avís que rebé l’àrbitre del partit, que en donà per bo un d’espectacular —un altre— de Salva Sevilla, després que hagués fet una bona paret amb Prats. El fet de marcar en el minut cinquanta-cinc caigué com una llosa a l’Alcorcón, que no sabé reaccionar davant la bona disposició defensiva dels mallorquinistes.

Aquesta vegada sí que els canvis foren productius, perquè tant Febas com Baba i Ruiz de Galarreta aportaren consistència al centre del camp, i el porter Manolo Reina no tingué cap problema seriós.

Amb aquesta derrota, l’equip madrileny, que no tingué cap oportunitat, es complica la permanència. Per contra, el Mallorca ho té tot de cara, perquè només necessita un empat la pròxima jornada a Tenerife.