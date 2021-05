Falta un punto, o ninguno, para sellar el ascenso

Un punto. O ninguno. Eso es lo que le falta al Mallorca para certificar lo que sería su noveno ascenso, y esperemos que último de su historia, a Primera División. Tras su victoria ante el Alcorcón y el empate del Almería ante el colista Albacete, el equipo de Luis García puede ser mañana mismo, sin jugar, de Primera. Para ello, basta que el Almería no gane en Cartagena. En caso contrario, un empate el miércoles ante el Tenerife, que ya no se juega nada, daría al Mallorca el billete a la máxima categoría.

Agravio comparativo. El Mallorca ha sido uno de los pocos equipos beneficiados al dar el Gobierno luz verde a que los clubes de comunidades autónomas con una baja incidencia de coronavirus abran sus estadios con aforo reducido. Pero, pese a ello, la decisión es totalmente injusta porque se produce un claro agravio comparativo e induce a pensar a una manipulación del campeonato. No sorprenden las quejas, acompañadas de una exquisita educación, del Alcorcón, que por primera vez en más de un año jugó con público en contra, aunque fuera poco. Luis García, de nuevo, se mostró certero, y valiente, en sus comentarios y admitió que algo chirría con la apertura parcial de los estadios: «Pienso que no es justo que en unos sitios haya (público) y en otros no, por lo que entiendo perfectamente el comunicado del Alcorcón».

Nadal está a punto para París. «El trabajo para Roland Garros está hecho», dijo el mallorquín antes de la final de Roma que disputó ayer ante Djokovic. Y todavía más después de su victoria sobre el número uno, en tres sets. Es la décima corona del manacorí en la ciudad eterna, el 88 título de su carrera, 62 en tierra, y su 28 victoria sobre el serbio en 57 enfrentamientos, en lo que es una de las más grandes rivalidades en la historia del deporte. La gira de tierra la cierra Nadal con un notable alto, con dos títulos y los cuartos de Montecarlo y Madrid. El decimocuarto título en París no es ninguna utopía.

El Barça femenino hace historia. El Barça de las mallorquinas Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Cata Coll entraron por la puerta grande de la historia con su goleada al Chelsea en la final de la Liga de Campeonas (4-0). El fútbol femenino está de moda.

Palmer Palma, objetivo cumplido. El Palmer Palma disputará esta semana, por méritos propios, el play off de ascenso a ACB. Su rival será el Breogán, un hueso casi imposible de superar, aunque la historia de esta eliminatoria todavía se tiene que escribir. La gran ventaja del conjunto inmobiliario es que jugará sin presión alguna porque los objetivos de principio de temporada se han cumplido con creces. Un equipo joven y, por ende, falto de experiencia, ha sabido superar todas las adversidades, que han sido muchas. El proyecto liderado por Guillem Boscana ha dado sus frutos, y su mayor virtud es que se ha sabido rodear de gente competente, empezando por Pepe Laso, y con el dúo Álex Pérez y Pau Tomàs en el banquillo. Salvo milagro, y en el deporte existen pocos, la ACB tendrá que esperar, pero el camino recorrido no será en vano.