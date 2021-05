El Mallorca se pone a un punto de Primera

Y eso que el Mallorca no ha empezado nada fino porque ha tenido problemas para tener el balón, que no le duraba nada, ante un rival que mordía. Es lógico, a los madrileños les iba la vida en ello, pero no deja de sorprender que un equipo que lucha por evitar el descenso le arrebatara la posesión con tanta facilidad. Eso sí, eso tampoco se ha traducido en un peligro serio para la meta de Reina. Solo un error de Russo al no despejar un balón ha asustado porque Dani Ojeda le ha robado la pelota y su centro al corazón del área ha sido despejado, de forma providencial, por Valjent. Los bermellones no están cómodos cuando hay tantas interrupciones, tanta tensión. Pero poco a poco se han ido entonando, sin un juego fluido, quizá echando de menos el dinamismo de Galarreta, sorprendentemente en el banquillo.

Dani Rodríguez ha probado fortuna con un tiro alto desde la frontal, pero el primer aviso serio ha llegado tras un gran pase del gallego a la espalda de la zaga visitante que Amath ha recogido para el lucimiento de Dani Jiménez, que ha blocado el tiro en una soberbia intervención. Y cuando parecía que el empate era el resultado con el que se llegaría al descenso, unas manos de Aguilera tras un tiro de Dani Rodríguez han provocado el penalti, a instancias del VAR. La pelota iba en dirección a la meta, por lo que, a pesar de las protestas de los alfareros, la acción ofrece pocas dudas.

En la reanudación el Mallorca, después de un buen tiro de Dani Ojeda, ha sentenciado a lo grande para evitar sufrimientos innecesarios. Porque vaya maravilla ha protagonizado Salva Sevilla, una más del almeriense este curso. Ha iniciado una acción coral en el centro del campo, se ha apoyado en Lago y Abdón, que ya eran sus socios en Segunda B en 2017, para definir dentro del área con una vaselina sensacional. Una obra maestra que ha afeado el hecho de que el colegiado anulara inicialmente el tanto, por supuesto fuera de juego, que el VAR ha corregido a tiempo. Menos mal.

Era el minuto cincuenta y tres y el Alcorcón, que ha agotado los cincos cambios, ha acusado el golpe. Apenas ha tenido fuerzas para llegar a la portería de Reina y el Mallorca ha tirado de oficio, con la entrada de Baba y Galarreta, para controlar el choque. Sevilla, que ha dado un gran susto tras chocar su cabeza con la de Ernesto, se ha ido a descansar para el duelo en Tenerife del miércoles. La última media hora ha sobrado, unos porque se sentían superiores, y otros porque estaban frustrados. Eso sí, ha habido tiempo para una grandísima ocasión, tras un buen robo de Febas, que ha desaprovechado Amath, que absolutamente solo, no ha podido batir al portero. Ya daba igual. El triunfo se queda en casa, que era lo único importante. Queda poco para disfrutar. El mallorquinismo puede estar orgulloso.