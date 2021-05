Guiado por una corazonada, Luis García ha reconocido que su “sensación es que mañana” al Real Mallorca todavía no le toca ascender. “Pero si ganamos, sí que creo que lo tendremos ya casi hecho, que lo estaremos rozando con la punta de los dejos”, admitía el técnico del conjunto bermellón durante la previa del partido frente al Alcorcón.

El madrileño, quien ha señalado sentirse “muy emocionado” por poder volver a contar con público en las gradas, ha indicado que se trata de un partido lleno de alicientes para que sea muy atractivo. “Y ojalá me equivoque”, ha insistido, “pero de verdad que tengo la sensación de que mañana no es el día del ascenso”.

Luis García ha agasajado al rival, de quien ha dicho “se está jugando la vida en este tramo final del campeonato”. “El Alcorcón es un equipo con una motivación tremenda y tengo alguna duda de cómo nos pueda jugar. Tienen a uno de los jugadores a balón parado mejores de la Liga, que es Nwakali, que le pega a la pelota increíble. Arriba tienen a Xisco, que tiene mucha experiencia para meter goles y es un equipo que ha mejorado a lo largo de la temporada. No nos pondrá las cosas nada fáciles, somos conscientes de ello”, resaltado.

Para que el Mallorca certifique el ascenso directo a Primera, es necesario que el Almería caiga esta noche frente al Albacete y el Mallorca haga los deberes ante el conjunto madrileño: “Mi sensación es que esto se va a alargar un poquito más. Tengo la suerte de que nuestros jugadores están muy motivados porque hay un objetivo muy bonito entre manos. Estamos a dos pasos de hacer historia otra vez y creo que el partido no puede tener ya más alicientes”.

Cuestionado por el once con el que saldrá al verde para enfrentarse al Alcorcón, Luis García se ha congratulado por llegar a estas alturas del campeonato con todos los jugadores disponibles. “Solo tenemos la baja de Sastre por sanción y una pequeña duda que yo creo que al final se resolverá”, ha desvelado. El técnico bermellón tiene claro que es un partido para “los jugadores importantes, para la gente con rango”. “Es el momento de los Dani, los Abdón, los Salva, los Amath, los Raíllo, los Martin o los Reina. Después quizás el encuentro se atasque y sale cualquier otro jugador que te soluciona la papeleta. Quizás pueda ser también el momento de Álvaro, Cardona, Mollejo o Murilo. Si alguno cree que su aportación a lo largo de la temporada no ha sido tan grande, si luego sale y da una asistencia o mete un gol, no tengo ninguna duda de que se le va a recordar toda la vida. Abdón, que hace dos años no tenía un rol tan importante en el equipo como lo tiene ahora, se ganó todos los honores el día del ascenso. Si pudiera ser futbolista mañana, yo me cambiaba porque tiene que ser precioso”, ha analizado el preparador.

Uno de los aspectos que le hace especial ilusión al técnico rojillo es el del regreso de público a las gradas, aunque ha reconocido que entiende que los rivales estén molestos por el agravio comparativo que se va a vivir en las últimas jornadas del campeonato: “Para nosotros en muy bonito que vuelva el público. Sí que pienso que no es justo que en unos sitios haya y en otros no, pero es lo que pasa en este país. Depende de la comunidad en la que estés tienes unas cosas u otras. Entiendo perfectamente el comunicado del Alcorcón y nosotros lo hubiéramos hecho en su posición. Llevo aquí un año y debo ser el único entrenador del Mallorca que todavía no conoce a su público. La mayoría de los jugadores ya saben lo que es disfrutar de esa gente, pero para mí va a ser algo muy emocionante, sin duda. Estoy seguro que de que va a ser un momento muy especial”.

Ya para acabar, Luis García se ha puesto serio a la hora de valorar lo que podría pasar en caso de que el Mallorca tuviera que jugarse el ascenso en la promoción: “No permitiré a nadie hablar de fracaso en caso de que no se ascienda directamente. No os lo permitiré nunca. Sí sería una decepción. El que me diga a la cara que es un fracaso jugar un play-off con el Mallorca, le contestaré. Con este equipo, esta plantilla y este presupuesto nunca permitiría que se tilde eso de fracaso. Lo digo así de claro”.