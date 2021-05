Abdón quiere volver a ser el protagonista del ascenso del Mallorca. El futbolista de Artà, que ha renovado hasta 2024, quiere volver a ser protagonista como ya fue en la final contra el Deportivo hace dos temporadas. "Se me pone la piel de gallina al pensarlo. Mi objetivo era ayudar lo máximo posible y meter goles importantes. Tengo la confianza de todos y esto lo nota un jugador. Me gustaría finiquitar el trabajo de este año con un gol importante. Lo visualizo día a día y si puede ser este domingo bien, sino el próximo. Me haría muy feliz subir y si es por un gol mío, el doble. Tengo muchas ganas de poder hacerlo", ha reconocido.

Tras varios meses de negociaciones, club y futbolista han alcanzado un acuerdo: "Estoy muy feliz de poder renovar con el club de mi vida. Con el trabajo que he aportado todos estos años me identifico con lo que es club. Muy feliz por el esfuerzo que han hecho y estoy muy agradecido de que me brinden la oportunidad de estar casi toda mi carrera en el club de mi tierra, cerca de mi familia y mis amigos. Esto para mí es muy importante".

"Mi ilusión y la de todos es poder jugar en Primera y el máximo tiempo posible"

"Mi intención era quedar aquí, independientemente de la categoría en la que estuviese. Hacía semanas que nos habíamos acercado a las cantidades que el jugador y el club consideraban oportunas. Mi ilusión y la de todos es jugar en Primera y el máximo tiempo posible. Esperamos poder cerrarlo pronto y que todos quedemos contentos", ha añadido.

A falta de que sea matemático, Abdón cree que podrá gozar de mucho más protagonismo en Primera que la temporada pasada. "Esta temporada es diferente a la de hace dos años. Estuve en momentos jugando y siendo importante, pero este año he tenido más regularidad. El míster me ha dado más constancia y confianza. Soy otro jugador. Crecí en Primera y estoy convencido de que empezando de cero la pretemporada puedo ser un jugador importante en Primera, sumando goles y asistencias", ha apuntado.

Centrado ya en el duelo de este domingo ante el Alcorcón, Abdón no ha escondido su deseo de que se da la carambola necesaria para poder certificar el ascenso. "Sabemos que cada partido es importante. El del domingo es uno más. Si el Albacete gana al Almería y nosotros ganamos seremos equipo de Primera y ojalá se cumplan estos dos resultados. Nuestro trabajo es ganar y así estaremos más cerca del objetivo. Estamos capacitados, lo hemos demostrado durante toda la Liga y creo que toda la isla confía en nosotros. Estamos más cerca, pero todavía tenemos que sufrir y disfrutar al mismo tiempo", ha destacado. "La Segunda División es muy larga y dura. Veo al equipo muy bien, fuerte y con confianza. Lo importante es disfrutar del momento, disfrutar de los entrenos. Soy muy observador y veo a los compañeros felices y riendo siempre", ha resaltado.

"Estamos más cerca del objetivo, pero todavía tenemos que sufrir y disfrutar al mismo tiempo"

Por otro lado, ha lamentado no poder alcanzar al Espanyol y poder ser campeones de Liga: "Me hubiese gustado estar más cerca del Espanyol y poder quedar campeones. Era uno de nuestros objetivos. Nos tendremos que conformar con el segundo puesto", ha explicado.

"La semana la estamos viviendo igual que todas. Estamos centrados en conseguir los tres puntos. Si se dan los resultados será una explosión de felicidad. Será una pena ascender sin la afición, pero nos hemos adaptado ya a esta situación. Se recordará de otra manera. No será como el día del Depor, que creo que es inmejorable. No se volverá a vivir una locura como la de aquel día y ojalá este fin de semana podamos 'coger vacaciones'", ha bromeado.

Por último, ha valorado el regreso de Budimir una vez finalice su cesión en Osasuna y el recibimiento por parte de la plantilla tras forzar su salida en verano. "Aún no trabajo de director deportivo. A lo mejor dentro de 15 años te pondré responder esta pregunta. Budi cuando ha estado con nosotros ha sido un ejemplo. Nos dio mucho y el club es el que ha de decidir si tiene que estar aquí o no. Supongo que los capitanes del equipo también tendrán su opinión", ha concluido.