La transformación de Sedlar en el Mallorca

Lo venía advirtiendo Luis García todo el año y el tiempo le ha dado la razón. Galarreta ha sido el gran descubrimiento de la temporada del Mallorca, pero en las últimas jornadas otro nombre aparece en la lista para disputar el título de futbolista revelación del curso: Aleksandar Sedlar. El central serbio, cuarto en la cola tras Valjent, Raíllo y Russo, se ha destapado actuando como pivote en el centro del campo y va a más en cada encuentro que participa.

Ayudado por las circunstancias de lesiones o sanciones de otros compañeros, Sedlar ha demostrado ser perfectamente capaz de desenvolverse en un nuevo área del terreno de juego y el equipo no se ha resentido. Ya lo probó allí Luis García en el duelo de la primera vuelta ante el Lugo (victoria por 0-1 del Mallorca) y no pudo quedar más contento por el resultado. Tras el empate en Málaga, en el que fue de los mejores del partido completando su tercer partido entero de toda la temporada, el técnico madrileño se deshizo en elogios hacia él. "Lleva tres partidos muy buenos. No solo sin balón, sino también con él. Es bastante seguro. Es un tío muy frío y en esa posición es importante. Yo ya sabía que había alguna vez había jugado allí y demuestra que puede seguir jugando allí. Sedlar ha estado perfecto y estoy encantado. Que siga así", explicó.

Tiene mucho recorrido por recuperar Sedlar. La temporada pasada, con el equipo en Primera, participó muy poco y cuando lo hizo sus actuaciones fueron de un nivel muy bajo. Cometió varios penaltis y si algo se le achacó desde el principio fue su temeridad a la hora de entrar los contrarios y no medir bien los tiempos. Prácticamente en cada encuentro fue amonestado y es algo que también ha padecido este curso, aunque poco a poco lo va corrigiendo.

Ayer ante el Málaga no solo estuvo brillante en labores defensivas, sino que además se incorporó más que nunca en zonas de ataque. Siempre en un segundo plano, dejando la responsabilidad de crear a Salva Sevilla, estuvo muy tranquilo en el pase de seguridad y arriesgando con algún envío al espacio (No se le recuerda ninguna pérdida en todo el partido). Esa "frialdad" de la que hablaba Luis García le sirvió para, ante la presión adelantada de los hombres de Pellicer, buscar una salida fácil para la pelota. Además, gracias a su poderoso físico suele salir vencedor en todas las disputas cuerpo a cuerpo y por arriba suele llevarse todos los balones aéreos.

La guinda a su partido pudo llegar en la primera mitad, ya que solo una mano salvadora de Soriano le impidió celebrar su primer gol como jugador del Mallorca. Tras un gran envió de Salva Sevilla desde la esquina, Sedlar se adelantó a su marcador y remató de cabeza dentro del área pequeña haciendo un escorzo con el cuerpo, aunque el cabezazo se encontró con el guardameta del Málaga. Lo mejor de esta jugada sin embargo no fue su ocasión malogrado de gol. El conjunto de la Costa del Sol trenzó una rápida contra, aprovechando que los jugadores del Mallorca habían subido a rematar, y fue el propio futbolista serbio quien acabó cortando la jugada dentro del área mallorquinista cuando los atacantes blanquiazules ya se relamían. Un esprint de más de cien metros que hablan de su compromiso defensivo con el equipo.

Ahora que ya se masca el regreso de Galarreta y Baba a las convocatorias y al once, una vez se han recuperado de sus respectivas lesiones, Sedlar volverá a ocupar una plaza en el banquillo para aguardar una nueva oportunidad. Su papel en el equipo ha cambiado definitivamente. Desde la jornada 32, ha disputado 241 minutos, tan solo 59 menos que en las treinta y un anteriores. Tanto Luis García como su cuerpo técnico ya saben a ciencia cierta que cuentan con un nuevo futbolista para ocupar el centro del campo, un nuevo Sedlar que quiere ser importante en este Mallorca.