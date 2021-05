Un punto más cerca

Un punto es un punto y a estas alturas de la temporada más que nunca, cuando los objetivos están a la vuelta de la esquina. A algunos lo logrado ante el Málaga les puede parecer insuficiente, especialmente si nos atenemos a los méritos y el juego que el Mallorca desplegó en la primera mitad, en la que nos recordó al equipo que era intratable lejos de Son Moix y no al que habíamos visto en los últimos cinco partidos. El crono no había llegado a los 40 minutos y el Mallorca ya había creado cuatro ocasiones que merecieron el premio del gol. Además, al contrario de lo que ocurrió en Castellón o Sabadell, el equipo se había sobrepuesto al golpe que supuso encajar el primer tanto, esta vez tras un penalti absurdo de VAR. Eso en un partido en el que García Plaza demostró un conocimiento del equipo que tiene entre manos, como pocos técnicos. Solo así se explica que diera otra oportunidad en el once inicial a un Lago Junior al que la gran mayoría de nosotros dábamos por amortizado. El partido de ayer le dio la razón una vez más, y no solo por el gol que marcó el costamarfileño sino por el buen trabajo que hizo, aunque le faltó la guinda de embocar un segundo gol tras la genial dejada de Amath.