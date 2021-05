Luis García Plaza se mostró satisfecho por el rendimiento de sus jugadores ante el Málaga, aunque reconoció que en la segunda parte no estuvieron tan finos. «La primera parte es muy buena, no nos tiran a portería, pero la primera vez que nos atacan nos meten gol. Ya nos pasó en Castellón y Sabadell y es un mazazo, es un penalti que tenemos que evitar y Brian Olivan se equivoca, pero la reacción del equipo es buenísima. Hemos hecho el gol y cuatro ocasiones más. Hemos jugado muy bien, hacía tiempo que no hacíamos una como esta. Nos tendríamos que haber ido ganando, pero la segunda no me ha gustado. Hemos estado muy planos, nos ha faltado un poco más», agregó.

El entrenador del Mallorca elogió a Lago Junior, autor del tanto de los bermellones y que ha sido titular después de varios meses en el banquillo. «Le he visto entrenar muy bien y también tuvimos una pequeña charla. La temporada de Antonio, Dani y Amath es buenísima, pero le he visto con mucha confianza y me la he jugado y ha salido bien. Ya podría haber metido los dos y hubiera sido el héroe. No es un crío, es un jugador con una experiencia y eso lo valoro, pero sobre todo ha jugado porque le he visto más acertado, fino y suelto, no por su actitud, que siempre es buena», señaló. El preparador también alabó a Sedlar en su función como pivote: «Lleva tres partidos que es de los mejores. Es un tío muy frío y es importante para esa posición. Ha estado perfecto».

El madrileño aplaudió a su equipo por no haber perdido un encuentro que empezaron por debajo en el marcador. «Ya era hora, moralmente se ha quitado esa losa porque ha reaccionado bien», dijo antes de sacar el lado positivo al hecho de no haber ganado: «Hace dos jornadas estábamos a seis y ahora volvemos a estar a seis. Este punto lo valoraremos después del Alcorcón. Si somos capaces de ganar estamos muy cerca».

García Plaza, que felicitó al Espanyol por el ascenso, aseguró que sus pupilos no estaban satisfechos por el punto. «Es un vestuario que siempre quiere ganar, ha demostrado mucha ambición y por eso tenemos 72 puntos. Si ganamos al Alcorcón lo tocaremos con la yema de los dedos», analizó.