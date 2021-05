Prudente en su discurso, como toda la temporada, Luis García quiere que el Mallorca recupere su mejor versión fuera de casa, donde solo ha sumado un punto de los últimos quince, para poder estar más cerca del objetivo de ascender a Primera. "Tengo ganas de volver a sumar fuera, no me explico lo que ha pasado. Que pasemos de ser un equipo invicto fuera de casa a hacer un punto de quinte no lo entiendo. Pero tampoco como antes teníamos duda fuera de casa y ahora ganamos con la gorra. Antes todos los detalles fuera de casa nos caían a favor y ahora no", ha destacado.

La victoria ante el Mirandés sirvió para cortar una dinámica negativa de dos derrotas consecutivas. El técnico del Mallorca ha reconocido que con lo que hay en juego es difícil afrontar los partidos con la misma seguridad. "Necesitábamos ganar. Después de haber luchado tanto veníamos de dos derrotas extrañas por cómo fueron. El equipo hizo una primera parte muy buena, pero cuando nos metieron el gol entró lo que no estamos jugando. No es fácil en este momento de temporada seguir teniendo la personalidad de jugar en campo contrario. A nivel de moral vino muy bien porque había que cortar la dinámica negativa", ha analizado.

"El equipo ha sido muy estable durante todo el año. Hay que jugar en Málaga y ganar para seguir cerrando el objetivo. Mi idea era entrar a este tramo final dependiendo de nosotros, aunque fuese solo un partido de ventaja. Vamos a pensar en nosotros y pensar que si ganamos daremos un paso muy importante. Tenemos que hacer nuestro partido. Nos quedan dos victorias y un empate y esta es la primera oportunidad. Hay que intentar no volver de vacío. Si son tres puntos genial; si es uno, pues a ganar el domingo contra el Alcorcón", ha añadido.

Centrándose en el partido, ha deslizado que la opción más lógica para sustituir a Dani Rodríguez pasa por situar a Amath detrás del delantero. "Hay dos o tres opciones. La opción lógica puede ser meter a Amath y jugar con otro banda. Otra sería Febas, pero teniendo un centro del campo tan justo le necesitamos fresco ahí. Otra podría ser Antonio y meter a otro banda. Lo normal sería eso", ha explicado.

Respecto a la bajas que arrastra el conjunto bermellón, ha informado de que Galarreta volverá la semana que viene ante el Alcorcón, que Raíllo y Abdón están disponibles y que Baba entrenará hoy con el grupo por primera vez esta semana. "Será de la convocatoria, pero tiene más complicado jugar", ha informado, a la vez que ha puesto en valor el trabajo de Sedlar: "Está jugando a un nivel buenísimo. Es un jugador muy equilibrado. Siempre hablamos de Galarreta, pero descubrir a un jugador en otra posición es una gran noticia para el equipo".

Rueda de prensa de Luis García previa J38 https://t.co/pYH78eC8P9 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 7 de mayo de 2021

El preparador madrileño ha valorado el trabajo de Pellicer al frente del Málaga esta temporada. "Es un club que tocó fondo de una manera muy complicada. El trabajo del Málaga es excepcional. Solo nos fijamos en los equipos campeones. Con el presupuesto que tienen han hecho una temporada magnífica. Es un equipo que juega ahora sin presión. Igual dejan algún espacio de más, pero también te complican más la vida".

Con muchas bajas y teniendo que tirar de la cantera, Luis García ha alabado el trabajo en el fútbol base del conjunto de la Costa del Sol: "Es un equipo acostumbrado a torear con las bajas. Tiene una gran cantera. Eso ayuda mucho a los entrenadores".

Cuestionado acerca de la remota posibilidad de adelantar al Espanyol y alzarse con el título de campeón, Luis García ha pedido centrarse en lo importante, sumar victorias. "Podemos pasar al Espanyol y que nos pase el Almería. El Espanyol, hay que reconocerlo, que es el mejor equipo de la categoría. No pensamos en esa situación. El Almería no está pensando en ganarnos a nosotros, lo está haciendo en ganar partidos. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Mi sensación es que al final está ocurriendo lo que tenía que ocurrir. Hay que quitarse el sombrero ante el temporadón que están haciendo. Somos el único equipo que les ha medio aguantado todo el año", ha resaltado.

Por último, respecto a la renovación de Antonio Sánchez, ya que ha el club todavía no lo ha hecho oficial, Luis García ha tirado balones fuera y ha alabado al futbolista palmesano. "Es un jugador muy importante. No sé bien ni donde juega. Te da tanta energía y hace tantas cosas bien que por eso es indiscutible. En cualquier posición hace tantas cosas… Si hubiese hecho la pretemporada hubiera jugado antes de principio. Nos da mucho. Insiste mucho en las cosas. Hace tal esfuerzo que contagia a todo el mundo. Es difícil de ubicar, pero da tanto que es muy necesario", ha concluido.