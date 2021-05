Abdón Prats se luce en el campo y desbarra fuera

Es una pena que después de una jornada de gloria, como fue la del sábado, tanto desde el punto de vista general del mallorquinismo como particular, de Abdón Prats, decisivo en la victoria ante el Mirandés que acerca un poco más al equipo a Primera División, el delantero de Artà saque a relucir viejas rencillas y despotrique contra la prensa cuando le ponen un micrófono en la boca. «No hay que pensar en la prensa, que nos quieren meter malos rollos dentro del vestuario», fue la perla que lanzó a los medios de comunicación. Así, generalizando que es gerundio. Si Abdón, a quien habrá que reconocer un papel preponderante en el (casi) ascenso a Primera, tiene algún problema con algún periodista, que lo diga con nombre y apellidos, alto y claro, pero que no meta a todo el colectivo en el mismo saco. Puede haber tenido algún conflicto con alguien en concreto, pero generalizar resulta del todo injusto. Como no podía ser de otra manera, el equipo de Luis García se ha llevado todos los parabienes posibles, incluso en exceso, en una temporada con unos resultados por encima de las previsiones más optimistas. Abdón debería aprender a disfrutar más de los buenos momentos y no hacerse mala sangre recordando los malos, que de todo hay. Y, por favor, así como cuando se produce una sentencia injusta no es toda la Justicia la que se equivoca; ni cuando se desploma un edificio son todos los arquitectos los culpables, cuando un periodista mete la pata, que en este caso está por ver, no hay que responsabilizar a todo el colectivo.

El detalle de Luis García. El entrenador del Mallorca, que el sábado cumplió su primer partido de sanción, presenciando el duelo ante el Mirandés desde la grada, cedió por una vez todo el protagonismo a su segundo y persona de confianza Pedro Rostoll, que lideró al equipo desde el banquillo. «Tratádmelo bien», dijo el feliz técnico madrileño, que, aunque no habló, plasmó a la perfección aquello de que la cara es el reflejo del alma. El partido «crucial», como definió Luis García la cita ante el Mirandés, se resolvió a favor en un paso casi definitivo a la máxima categoría.

Salvo sorpresa mayúscula, Xavi Calm seguirá como entrenador del Atlético Baleares la próxima temporada. Seis victorias y un empate es el balance del entrenador catalán, que ha conseguido el objetivo del ascenso a la Primera RFEF, la nueva categoría que se ha sacado de la manga Luis Rubiales. Tras la salida de Jordi Roger, al equipo se le pedían resultados para salvar los muebles de otra temporada decepcionante. Y bien que los ha conseguido. Este club se merece ya una alegría de las gordas y Calm es el hombre en el que ha pensado Volckmann para que la haga efectiva.

Celebración sin control de los aficionados del Inter de Milán que, trece años después, festejaron el ‘scudetto’ en la plaza del Duomo de Milán sin guardar distancias y no todos llevando mascarilla.

Correctivo al Palmer Palma en Lugo. 97-66, 31 puntos de diferencia en el partido contra el líder, una paliza minimizada por la derrota del Valladolid ante el Castelló que permite a los mallorquines seguir momentáneamente séptimo, la última plaza que permite disputar el playoff de ascenso.