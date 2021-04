Rostoll toma el mando del Mallorca

El jefe es Luis García Plaza, pero el que estará en el banquillo ante el Mirandés y el Málaga en los dos próximos partidos es Pedro Rostoll. El fiel ayudante del madrileño tomará el mando del Mallorca durante los dos próximos encuentros por culpa de la sanción que le impuso el Comité de Competición al preparador tras ser expulsado por protestar ante el Sabadell.

Ahora los focos apuntarán al de Benidorm, que será el encargado de dar las instrucciones a los jugadores, aunque el propio García Plaza no estará muy lejos. El entrenador se ubicará en uno de los palcos privados del Visit Mallorca Estadi y estará conectado permanentemente a través del teléfono móvil con el resto del cuerpo técnico para dar sus directrices desde la parte más alta de Son Moix. Además, contará con el apoyo de la televisión para que no se le escape ningún detalle, una circunstancia que no tiene a su alcance de la misma manera cuando está más cerca de los futbolistas.

García Plaza y Rostoll se entienden hasta sin mirarse. El segundo técnico es su persona de máxima confianza y el encargado de las jugadas a balón parado. Se conocieron en 1996, cuando ambos coincidieron en el Benidorm, aunque trabajan codo con codo desde hace quince años. Precisamente empezaron en el fútbol modesto, en el Benidorm, para ir escalando como profesionales. Levante, Getafe, Baniyas (Emiratos), Beiying Renche (China), Villarreal, Al-Shabab (Arabia Saudí) y ahora Mallorca han sido los equipos en los que han compartido su destino.

No es la primera vez que Rostoll estará al frente de un banquillo después de que su amigo viera la tarjeta roja. Hay un precedente similar que invita al optimismo porque en el Levante, hace justo once años, sucedió algo parecido y los granotas sumaron un triunfo ante el Girona que alimentó las opciones de ascenso a Primera, que finalmente lograron. Seguro que ambos firman el mismo desenlace en seis jornadas.

Rodríguez Uribes: «Por el momento no va a haber público en los estadios»

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, negó que los aficionados puedan entrar a los estadios esta temporada. «Por el momento y a corto plazo, no va a haber público en los estadios de fútbol ni de baloncesto. Cuando haya garantías y seguridad habrá público. Mientras tanto, si no hay certeza y sigue existiendo riesgo, no será posible»», aseguró en su visita a Castellón.