Luis García tiene claras sus prioridades. “Dependemos de nosotros mismos, me da igual lo que hagan los demás”, ha subrayado en más de una ocasión durante su comparencia de este viernes ante los medios para analizar la previa del duelo “crucial”, como así lo ha calificado, de mañana ante el Mirandés. El entrenador del Mallorca ha restado importancia al posible efecto que puede tener en el Almería, ahora a seis puntos más el golaverage, el cambio de técnico. “¿Les va a ir mejor por eso? Es que tenemos tenemos tantos tópicos en el fútbol… Lo del Almería me da igual. José Gomes es un gran entrenador y Rubi también, pero no por eso van a ganar más partidos ahora. El Lugo estaría líder si fuera así que lo ha cambiado cuatro veces”, ha reflexionado antes de ir más allá en su extensa argumentación: “Nosotros lo que debemos hacer es intentar ganar, encontrarnos más felices, trabajar y pensar que lo podemos conseguir. La situación está en nuestras manos, mientras yo gane, me da igual lo que hagan los demás, como si cambian de entrenador. El foco tiene que estar puesto en nosotros y debemos saber que, si ganamos, no dependemos de nadie, a no ser que perdamos tres partidos seguidos más”.

El madrileño reclama mirar hacia adelante y olvidarse de las dos últimas derrotas. “Es que nos quedan seis partidos, es una mini-liga y el pasado no sirve. Cada partido es diferente y las tendencias no tiene nada que ver. Nuestro objetivo es no perder de aquí al final. Les he pedido a los jugadores que sean ellos mismos, que no nos salgamos de esa línea, y los demás que hagan lo que quieran”.

El ex del Levante, Getafe y Villarreal desconfía de los burgaleses, que llegan a la isla sin urgencias. “El Mirandés es uno de los equipos que más me gusta por su concepto, por su desparpajo y dinamismo. Tiene unos datos físicos espectaculares, es el equipo que más corre y que tiene más alta intensidad. Es un equipo sin agobios, es un poco irregular, como dice su entrenador. Vamos a tener que hacerlo bien para ganar. Nunca ha jugado a meterse atrás y a buscar contras. Será un partido bonito y abierto, espero hacerles daño cuando tengamos la pelota”, ha comentado.

El preparador ha reconocido que tienen un problema cuando el adversario, como ante el Castellón y el Sabadell en las dos últimas jornadas, se pone por delante: “Menos mal que no ha pasado muchas veces en lo que va de Liga. Debemos tener mucha personalidad, mucha creencia en lo que hacemos. Hay que tener paciencia, confiar en tus posibilidades y alternar el juego por dentro y fuera. Hay una cosa buena y es que cuando estamos tan volcados no nos llegan a portería. Tenemos que ser más profundos y seguir insistiendo, tratando de estar más acertados en centros y remates. Es la asignatura pendiente que tenemos”.

García Plaza ha confirmado las bajas de los lesionados Galarreta y Baba, dos jugadores que comparten posición en el pivote y ha desvelado que elegirá a dos entre “Sedlar, Salva Sevilla y Febas”. Incluso ha elogiado al serbio, que ha adelantado su posición al ser un central de formación. “Ha sido un descubrimiento. Ha rendido muy bien cuando le ha tocado jugar, tiene que tener cuidado con las amarillas porque se la sacan muy rápido y eso le condiciona. Además, es un chaval que tiene seguridad en pases cortos. Antonio Sánchez también podría jugar ahí, pero le veo más para posiciones más avanzadas, como ha venido jugando”, ha explicado.

Por otra parte, el preparador ha aprovechado los micrófonos para lamentar la sanción que le ha impuesto Competición de dos partidos. “No entiendo la expulsión, no entiendo nada y es una pena. Se ha hecho una injusticia y eso que a los árbitros españoles les considero de un nivel muy bueno, pero el error es del cuarto árbitro que no puede aguantar esa situación. Le dijo que me expulsara al colegiado”, ha señalado antes de ilustrar su enfado con un ejemplo: “Si cualquier jugador de campo le dice “¿solo cuatro minutos?” le sacaría una amarilla como máximo, y a nosotros nos mandan a la calle. Llegará que no vamos a poder hablar, es que no hay más”.

Eso sí, ha demostrado su “absoluta confianza” en su ayudante, Pedro Rostoll, y en el resto del cuerpo técnico. “Voy a estar atacado de los nervios. Cuando estás en la grada o un palco es una sensación totalmente diferente. Después de mi mujer, Pedro es con la persona que más tiempo he pasado de mi vida. Nos conocemos muchísimo y sabe lo que quiero de los equipos. Y jugadores como Raíllo, Valjent o Salva Sevilla también tienen que hacer un poco de entrenadores y ayudarnos un poco más”, ha finalizado.