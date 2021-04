La UD Almería anunció este martes la salida del técnico portugués José Gomes, que llevó las riendas de la primera plantilla desde la fase de ascenso de la pasada temporada hasta el pasado domingo. Junto a él también se marchan de la disciplina del club los integrantes de su cuerpo técnico, caso de Jorge Mendoça, Joao Pinedo, André Bikey, Jorge Baptista y Claudio Lopes, además del fisiólogo Jaime Alberto Barbosa, que, de igual forma, llegó con el entrenador luso. Todos ellos han firmado la rescisión en la mañana de este martes, informó el club andaluz en un comunicado.

La UD Almería ha agradecido "la profesionalidad, el trabajo y el compromiso que en todo momento han puesto de manifiesto José Gomes y su cuerpo técnico, que dejan al equipo rojiblanco en la lucha por el ascenso, aunque la trayectoria en las últimas jornadas del campeonato no ha sido la deseada".

José Gomes deja de ser nuestro entrenador tras alcanzar un mutuo acuerdo con el club.



Te deseamos muchos éxitos en tu carrera.

Tanto el técnico de Matosinhos como los que han estado con él desde su incorporación han estado este martes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para, además de firmar la citada rescisión, despedirse de la plantilla. En ese acto, desarrollado en los vestuarios del recinto municipal almeriense, habló con los jugadores, que le despidieron con una sonada ovación.

Ahora se está a la espera de anunciar el que será su sustituto, el cual podría estar ya para dirigir al equipo el próximo sábado, desde las 18.15 horas, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para enfrentarse al Oviedo. La formación andaluza es tercera en la tabla clasificatoria a doce puntos del Espanyol y a seis del Mallorca, con los que tiene además el 'golaveraje' perdido, situación similar a la que se expone con el Leganés, al que aventaja en un punto.

El portugués Jose Gomes ha asegurado que se "sentía con fuerzas y con confianza de poder llegar al objetivo final", el ascenso a LaLiga Santander porque sabe que lo podían conseguir y todavía lo cree. "Después del líder, este equipo es el que más goles hace de toda la categoría y es el que muchos consideran que proporciona un mejor trato de balón. Por estos y muchos otros motivos sé que es perfectamente capaz de estar en la máxima categoría del fútbol español la temporada que viene", ha indicado en un comunicado de despedida.





A Jose Gomes le han comunicado su destitución como entrenador de la UD Almería



"Me sacaron de la arena antes de terminar la faena. La torta de los errores tiene trozos para todos. No lo entiendo, somos terceros"





"Y estos jugadores, hacia los que siento un enorme agradecimiento por su esfuerzo en una temporada muy exigente, han demostrado ser capaces de tener un gran espíritu de superación, como también demostraron en la Copa del Rey. Sólo dos partidos separan la meta del ascenso y no es descabellado pensar que es perfectamente alcanzable", ha afirmado Gomes, quien apunta que le "hubiera gustado intentarlo hasta el final, pero el fútbol muchas veces es así" y acepta "con respeto la decisión que ha tomado el club".

El técnico luso ha explicado que desde que llegó al fútbol español sintió "un tremendo cariño y un trato extraordinario por parte de todos", por lo que no quiere que este escrito sea "una despedida sino un hasta pronto". "No puedo describir la tremenda sorpresa que ha supuesto para mí recibir tantos mensajes y llamadas de compañeros entrenadores mostrando su apoyo y alabando el juego del Almería y el trabajo realizado. Significa mucho para mí porque no hay mayor satisfacción que se valore el estilo y la identidad que se ha logrado instaurar en el equipo", asegura.

Gomes ha agradecido "a toda la gente del Almería el aprecio y la ayuda" que le han brindado para que el Almería sea elogiado y apunta que se siente "especialmente satisfecho es de haber podido potenciar a los jugadores más jóvenes y, sobre todo, de ver la unión tan grande de un grupo de hombres que aún no han dicho su última palabra".

"Me voy con el corazón lleno de experiencias bonitas y un cariño hacia la ciudad de Almería que siempre llevaré conmigo. Ha sido un auténtico placer vivir y conocer desde dentro el fútbol de este país. Ojalá nos volvamos en encontrar. Gracias por todo", concluye Jose Gomes.