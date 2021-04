El Mallorca debe dar un estirón casi definitivo en la clasificación y dejar de depender de las rentas de las que ha vivido las últimas jornadas. El enésimo tropiezo del Almería, tras empatar ante el Mirandés (1-1), presenta un escenario casi inmejorable para los bermellones: una victoria esta noche en la Nova Creu Alta ante el Sabadell (21h/Movistar) les dejaría a nueve puntos de distancia más el golaverage de los de José Gomes, a falta de dieciocho por disputarse. Una distancia prácticamente insalvable y que dejaría muy avanzado el ascenso rojillo.

Pero para ello, y ya van varias jornadas así, el Mallorca debe dar el callo y ganar a domicilio, situación que no se da desde hace dos meses. Hasta la fecha, ha ido manteniendo su ventaja aprovechando la ventaja cosechada antes y los fallos continuos de sus perseguidores. Es una fórmula igualmente válida para lograr el objetivo, pero un golpe de autoridad ayudaría a minar todavía más la delicada moral de sus rivales.

Y lo tendrá que hacer ante el peor local de la categoría, con solo dos victorias en lo que va de curso. Una historia que ya vivió el Mallorca en Fuenlabrada y que acabó en un final infeliz –derrota por 4-1–. Con una lección que debería estar ya aprendida, los bermellones deben alejar el estigma de ‘equipo aspirina’ y vencer. En Castellón volvió el buen juego, pero faltó el gol, que es lo que cuenta.

El retorno de Amath al once tras cumplir sanción da esperanzas a Luis García, que ya lamentó en rueda de prensa el déficit de gol que arrastran sus delanteros, especialmente en la segunda vuelta. Con Abdón Prats entre algodones, todo se fía a Álvaro Giménez y Marc Cardona, que han anotado solo un gol este curso. Presumiblemente será el ilicitano quien actúe de inicio junto a Dani Rodríguez.

En el resto del once no se esperan cambios, con una línea de defensa más que establecida. En el centro del campo estaba prevista la entrada de Baba como titular junto a Galarreta, aunque su lesión de última hora – este curso ha sido un calvario para el ghanés– provocará que Salva Sevilla o Febas, que disputó buenos minutos en Castalia, dirijan al equipo. En banda derecha Murilo o Mboula se disputan un puesto sin dueño fijo hasta que Antonio Sánchez, que se reincorporó a los entrenamientos el sábado, pueda volver a estar disponible.

Enfrente espera un conjunto que afrontará una de sus siete últimas finales. A los pupilos de Antonio Hidalgo no le quedan muchas balas en su lucha por la permanencia. Penúltimos en la tabla, están a cinco puntos de la salvación y podrían empezar el partido como colistas si el Albacete derrota al Rayo Vallecano esta tarde. Además todo lo tendrán que hacer sin Juan Diego Molina Stoichkov, cedido por el Mallorca y uno de sus jugadores franquicia con nueve goles en Liga.

El senegalés vuelve a la convocatoria tras cumplir sanción en Castalia.

Stoichkov

Stoichkov no estará mañana ante el Mallorca. El futbolista gaditano, cedido por el conjunto bermellón, no será de la partida esta noche. El Mallorca, al igual que con el resto de sus futbolistas cedidos en Segunda, incluyó la opción de que para que pudieran jugar ante ellos, su club debería realizar una compensación económica, posibilidad que el club catalán no se plantea.