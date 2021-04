"Somos muy tremendistas. Creo que se ha montado una muy grande tras perder en Castellón". El técnico del Mallorca Luis García ha reprochado las críticas vertidas sobre el equipo tras la derrota en Castalia de la semana pasada. Con un tono serio, el madrileño ha reconocido que ahora "los resultados importan mucho", pero reclama más apoyo del entorno ahora que entran en "la fase decisiva" del campeonato. "El lunes vamos a ir a ganar. Y si no lo conseguimos qué hacemos, ¿les colgamos? No somos tan buenos como para ganar todos los partidos. Es un equipo que se ha ganado el respeto del mallorquinismo. Me cabrearía que no lo intentáramos, que no fuera a por el partido. Creo que el equipo se merece muchísimo más apoyo del que está recibiendo tras el partido en Castellón", ha apuntado.

Relacionadas Vértigo a ganar de los equipos de arriba de Segunda División

Luis García ha insistido en que la temporada del equipo es "de quitarse el sombrero" y más tras ver el nivel de Espanyol o Almería. "Es una situación increíble. La temporada de los jugadores es de quitarse el sombrero. ¿Qué queremos, que subamos a falta de cinco jornadas? Estos tíos se merecen un refuerzo por parte de toda la gente. El rival juega también. ¿Si ascendemos y el año que viene jugamos contra el Barcelona no le podremos ganar entonces? Vamos a valorar lo que están haciendo", ha destacado.

Rueda de prensa de Luis García previa J 36 https://t.co/lQjBz3vDFT — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 24 de abril de 2021

"Los entrenadores nos tenemos que guiar por sensaciones. Es verdad que ahora los resultados importan mucho. Pero creo que se ha montado una muy grande por perder a Castellón. Hace cuatro jornadas estábamos a cuatro del Almería, siete del Leganés y ocho del Sporting. Y ahora están a siete, diez y once. Es fútbol, se puede perder un partido", ha zanjado.

"Hace cuatro jornadas estábamos a cuatro del Almería, siete del Leganés y ocho del Sporting. Y ahora están a siete, diez y once. Es fútbol, se puede perder un partido"

El entrenador del Mallorca ha destacado que ante el Castellón el equipo realizó su mejor partido de las últimas jornadas. "El día del Oviedo acabé peor que el día del Castellón. El otro día tuvimos cuatro situaciones de gol muy claras. Lo normal es que no lo pierdas. El equipo hizo uno de los mejores partidos de los últimos tiempos. En construcción, en llegadas, en dejar al rival en lo mínimo", ha resaltado.

Precisamente también se ha pronunciado sobre Álvaro Giménez, que dispuso de una ocasión muy clara, y la falta de gol de los delanteros: "Hizo un buen partido, el mejor desde que está aquí. Pero el delantero vive del gol. En la segunda vuelta tenemos un déficit con eso. Ojalá de aquí al final hagan ese trabajo. Hablamos de la ocasión que falló y me dijo que tenía que meterla, que tiene calidad para ello. Ha cogido mucho más el estilo el equipo, pero le falta el gol. La única manera de encontrarlo es seguir intentándolo".

Centrado ya en el partido de este lunes frente al Sabadell, el técnico del Mallorca ha explicado que se lleva a toda la plantilla “para hacer piña”, que Lago Junior y Antonio Sánchez tienen complicado jugar y que no descarta a Abdón. "Voy a citar a todos los jugadores, es un momento para que estén todos juntos. Ahora cualquier jugador puede aportar, jueguen o no. Abdón hace tres días no podía estar. Mañana decidiremos. Nunca para jugar de titular. A lo mejor estará en el banquillo", ha comunicado, además de informar de que Baba está pendiente de una prueba por unas molestias físicas.

"Hemos tenido un jugador que ha pasado un proceso gripal, pero no voy a decir quién es. Tenemos esa duda de ver cómo evoluciona. Hemos sufrido un contratiempo muscular con Baba. Mi idea era que jugara de titular. Hoy le harán una prueba y veremos", ha añadido.

Sobre el Sabadell, espera un partido diferente al del Castellón, con un equipo que intentará arrebatarles la posesión del balón. "Tiene una salida de balón desde atrás muy automatizada. Te hacen correr. Por el estilo parece que intentan dominar el juego, pero no lo están sacando rendimiento. Quieren el balón. Nos dificultarán más en defensa, pero dejarán más espacios", ha analizado.

"Tuve una relación buenísima con Stoichkov. Él no está aquí porque no él no quiso. Decidió salir porque no se sentía a gusto. El año que viene es jugador mío y ya decidiremos", ha reconocido sobre el mediapunta gaditano, cedido en el conjunto catalán y que solo podría jugar si abonan una cantidad. "Es una situación rara. Si el club tiene que pagar dinero para que juegue es algo diferente. Y tiene contrato aquí el año que viene. Y si logramos ascender el contrato le mejorará. Lo normal es que no juegue. Y si lo hace, que lo haga lo peor posible".

"Es una situación rara con Stoichkov. Tiene contrato aquí el año que viene. Y si logramos ascender el contrato le mejorará. Lo normal es que no juegue"

El preparador bermellón ha apuntado que ahora ya están en "la fase decisiva" del curso y que todos se están jugando mucho: "Entramos en la fase decisiva y cada victoria es un paso adelante. Todos los equipos nos jugamos mucho. Es verdad que cuando queden tres partidos habrá equipos que no tendrán objetivos y puede influir. Ahora te la tiene que jugar con todos".

Por último, también ha entrado a valorar el fallido intento de crear la Superliga y que el Mallorca rechazó junto a LaLIga. "Lo veo de dos prismas. Lo que más ha dolido en el mundo del fútbol es primero que quién elige a los superequipos. No se basa en ninguna teoría. Y segundo es que hagas lo que hagas no puedes entrar en la competición, ni ellos descender ni tu ascender. En una competición tienes que tener esa esperanza de poder competir con los demás. Eso sí, hemos montado un circo tremendo. Los poderosos se van haciendo más poderosos y los medios bajos cada vez más medios y bajos, eso se lleva haciendo desde hace mucho tiempo", ha concluido.