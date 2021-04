El Mallorca también reniega de la Superliga europea promovida por el Real Madrid y el Barça, los dos únicos equipos que se mantienen en esa idea tras desvincularse del proyecto los seis clubes ingleses (Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Aresenal y Tottenham), los tres italianos (Inter, Juventus y Milan) y el Atlético de Madrid. Florentino Pérez y Joan Laporta se han quedado solos en su defensa.

Así se ratificó ayer en la reunión telemática que convocó Javier Tebas, presidente de LaLiga, con los 39 clubes profesionales españoles (de Primera y Segunda División) que no habían sido “invitados” a la Superliga.

En esa conferencia participó el Mallorca, que ya dejó entrever su rechazo esta semana con varios mensajes en sus redes sociales. Como un vídeo de sus aficionados recibiendo al equipo en Son Moix y adjuntado la frase «¡Viva la gente!». O con una foto de Engonga en el debut en la Champions, el 11 de septiembre de 2001, con el texto «Que no rompan los sueños de los soñadores».

«Los clubes presentes han rechazado por unanimidad y enérgicamente los planes de creación de esta competición. Todos los clubes creen firmemente en el mérito deportivo como único criterio para poder clasificarse para las competiciones internacionales a clubes a través de las respectivas ligas nacionales». De esta forma comienza la nota pública que emitió LaLiga tras la reunión.

En el documento aseguran que «la oposición mostrada de forma global durante los últimos días ha puesto de manifiesto que una liga europea cerrada y elitista es inviable y no deseada».

«Las reacciones que se han visto en toda Europa demuestran cuán importante es un ecosistema abierto para el fútbol y la comunión con los aficionados», se añade en un texto firmado por todos los clubes salvo Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid.

El proyecto «se está diluyendo como un azucarillo», señaló en rueda de prensa Javier Tebas, quien destacó que «lo negativo es el mensaje que se ha dado».

«No pueden decirnos que vienen a salvarnos de la ruina, porque no es cierto», incidió el presidente de LaLiga, que agregó: «Ni que no dañan las competiciones nacionales. Lo hacen, en lo económico y en lo deportivo. En la meritocracia». «Y, por último, si tan bueno fuera, no lo habrían hecho a escondidas», sentenció Tebas, que reflejó el malestar de unos clubes españoles que el miércoles y ayer jueves hicieron salir al campo a sus futbolistas con camisetas reivindicativas con mensajes como “El fútbol es de los hinchas” o “Gánatelo”.

En su comunicado, LaLiga señala que continuará «trabajando con las partes interesadas, incluidos los grupos de aficionados, para proteger los mejores intereses del juego y pedir a los clubes que siguen involucrados en la competición propuesta que cesen su participación de inmediato».