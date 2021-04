Cartulina morada | El perdón A Vicente Moreno

El peligro de las redes sociales Dani Rodríguez no debería perder su tiempo con estas cosas

Tras la derrota frente al Castellón, un mensaje en las redes sociales provocó a Dani Rodríguez. El futbolista del Real Mallorca contestó a un supuesto aficionado bermellón que aprovechó la derrota del equipo para despotricar contra los jugadores. Escondido tras un avatar y bajo un seudónimo, porque si luego se tiene que hacer la foto con los jugadores del actual equipo se la querrá hacer sin problemas, soltó lindeces como: «Esta generación no da para más. Hasta que no venga otro con las pelotas de Samuel Etoo, un medio con la calidad del Caño o un líder en defensa como fue Nadal, vamos a seguir comiendo frío y siendo un equipo indiferente para el resto del mundo». Sin conocerle de nada, estoy segura de que este ‘aficionado’ celebró como el que más el tanto de Abdón frente al Dépor, agasajó a Salva Sevilla tras su buen hacer en el centro del campo y se congratuló con la renovación de Martin Valjent de hace solo unas semanas. Dani Rodríguez no debería entrar en este juego, entre otras cosas porque no vale la pena dar voz a quien no da la cara.

Cita histórica Cuatro mallorquines en el Mundial de motociclismo y primer podio de Joan Mir

El Mundial de motociclismo regresó ayer a Portimao tras una semana de descanso y lo hizo con la grata noticia de contar con cuatro representantes mallorquines en la parrilla de salida. Joan Mir hizo los deberes en MotoGP y logró sumar su primer podio del año. La progresión del vigente campeón del mundo y su regularidad son las mejores noticias en una categoría en la que se volvió a ver a Marc Márquez sobre su Honda. Ni un Gran Premio se han dado de respiro el de Cervera y el mallorquín. En la jornada de clasificación ya tuvieron sus más y sus menos por la estrategia utilizada por el catalán, corriendo a rebufo del piloto de Suzuki. Tan solo se llevan tres carreras y el Mundial ya empieza a calentarse. En Moto2, además del debut de Miquel Pons, se volvió a disfrutar de un Augusto Fernández que progresa adecuadamente. El mallorquín de la categoría intermedia finalizó en la quinta posición y promete guerra de aquí al final del campeonato. Las peores noticias llegaron sin duda en la cilindrada de bronce, donde Izan Guevara probó por primera vez el asfalto del Mundial. Caerse para después levantarse, ese es el único método.