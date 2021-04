El rival: El Castellón cuenta con las bajas de Señé, Zlatanovic y Satrústegui

Juan Carlos Garrido contará, mañana desde las 16.00 horas, con las bajas de Josep Señé e Igor Zlatanovic, sujetos a la cláusula del miedo por estar cedidos por el Mallorca. No obstante, en el caso del centrocampista catalán, también por sanción, debido a su postrera tarjeta en Alcorcón.

Los dos futbolistas a préstamo ya no estuvieron en el 3-1 en Son Moix. No es que tuvieran prohibido jugar, sino que si el Castellón los alinea, está obligado a una importante compensación económica. No será el caso de Señé, debido a que será sancionado por un encuentro; y mucho menos el del delantero serbio, que en Santo Domingo tuvo una aparición fugaz al final. Titular en el último encuentro con Óscar Cano, el punta balcánico, con el técnico valenciano, solo ha tenido una hora en total.

Por otro lado, Eneko Satrústegui, que lleva cinco semanas fuera de las alineaciones, será la tercera ausencia en los albinegros para intentar frenar a un Mallorca cuya única preocupación reside en saber cuando certificará su regreso a Primera División.