Luis García exige prudencia.

A falta de ocho partidos para que concluya la Liga, el técnico del Mallorca se marca en cinco victorias y un empate la meta a conseguir en este tramo final, empezando por el Castellón. «Si pensamos que es un rival fácil nos estamos equivocando. Han mejorado mucho defensivamente. Intentan aprovechar el balón parado y salir rápido al contraataque. Es de los partidos más complicados que tenemos de aquí al final», destacó en rueda de prensa.

"Ganando nosotros, siempre preferiré que el Espanyol empate o gane ante el Almería", reconoció Luis García

«Tenemos que estar pendientes de nosotros y de ganar nuestros partidos. Lo dije, si el Almería puede hacer 84 puntos, nosotros tenemos que ganar cinco partidos y empatar uno. Si lo hacemos, sé que ascendemos. Hay que ir a por el primero. Si ganamos los rivales dirán: ‘Ostras, este ha vuelto a ganar’. Eso es lo que tenemos que buscar», añadió.

Centrado en el capítulo de bajas, se mostró sorprendido por la sanción un mes después a Amath y confirmó que Abdón no estará en Castalia. «Terminó tocado el partido ante el Lugo y no va a estar. No sé si llegará a Sabadell. No es muy grave lo que tiene, pero imposible que llegue para Castellón», lamentó, a la vez que aseguró que es una buena oportunidad para que otros futbolistas con menos peso en el equipo se reivindiquen. «Es el momento de otros. De Mollejo, Murilo, Marc Cardona… Para eso están y alguno va a jugar», destacó.

Almería y Espanyol, tercer y primer clasificado, cerrarán la jornada en un duelo en el que Luis García tiene clara sus preferencias. «Esto es un ascenso directo. Ojalá se pueda quedar primero, pero me pones un papel ahora diciendo que el Espanyol me saca diez puntos y quedamos segundos y te lo firmo de cabeza. Ganando nosotros, siempre preferiré que gane o empate en este partido. Y creo que ellos pensarían lo mismo. Si pasa estaríamos a once puntos, pero también podríamos estar a cinco. Así que lo más importante somos nosotros», concluyó.