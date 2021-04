El Mallorca afrontará el encuentro de este sábado ante el Castellón con más bajas de las previstas. A las ya conocidas de Antonio y Lago, positivos por coronavirus, y Sedlar y Amath por tarjetas, se les ha unido la de Abdón. El de Artà, ya con molestias musculares en el choque ante el Lugo, no será de la partida en Castalia. Así lo ha confirmado esta mañana el técnico bermellón Luis García, aunque ha reconocido que el buen momento del equipo hace que no le preocupe tanto. "Vamos con bajas al partido. Además de Lago, Antonio, Amath y Sedlar, también se une Abdón. Terminó tocado el partido ante el Lugo y no va a estar. No sé si llegará a Sabadell. No es muy grave lo que tiene, pero imposible para Castellón", ha desvelado.

"Hemos tenido dos sustos esta semana en forma de golpe, pero creo que van a estar. Es lo que hay, hay que jugar y dar importancia a los que estén. Es el momento de otros. De Mollejo, Murilo, Marc Cardona… Para eso están y alguno va a jugar. No me preocupan tanto las bajas. El entrenador ha demostrado que cuenta con toda la plantilla", ha añadido.

Luis García se ha pronunciado acerca de la sanción a Amath, que recibieron ayer por sorpresa para el club y el propio técnico. "No contaba con esta sanción. Me enteré ayer después del entrenamiento y fue una sorpresa para mí. Las sanciones, sí las hay, deberías ser solo económicas. Que un jugador deje de jugar por poner un mensaje en su camiseta y que después haya acciones punibles que no se sanciones no es muy lógico. Lo tendremos limpio de aquí al final", ha asegurado.

Uno de los futbolistas que previsiblemente actuará de inicio en Castalia será Íñigo Ruiz de Galarreta. El mediocentro vasco, que volvió a jugar mes y medio después, ha entrenado con normalidad toda la semana: "Galarreta ha entrenado muy bien y le veo preparado para jugar de inicio. A lo mejor se le puede hacer el partido un poco largo. Si juega de inicio, para setenta minutos, creo que está. Será decisión mía.

El técnico bermellón se ha deshecho en elogios hacia su rival de este fin de semana. "Si pensamos que es un rival fácil. De sus últimos ocho partidos ha ganado cuatro, ha empatado dos y ha perdido dos. Está en forma y está bien. En cinco no ha recibido ningún gol. Son números de equipo de arriba. Han mejorado mucho defensivamente. Intentan aprovechar el balón parado y aprovechar algún contraataque. Es de los partidos más complicados que tenemos de aquí al final", ha destacado.

Cuestionado acerca de los cedidos en el conjunto castellonense, Zlatanovic y Señé, el madrileño ha encontrado lógico que no puedan jugar si el club paga parte de su salario. "Los jugadores cedidos, cuando tú pagas parte del salario, no deben jugar. ¿Cláusulas del miedo? Que va, cláusulas de sensatez. ¿Yo le pago la mitad de la ficha a uno y encima va a jugar contra mí? Otra cosa es que un equipo pague la ficha entera de ese jugador. Señé está haciendo muy buena temporada. Zlatanovic no está jugando tanto. Les deseo lo mejor a todos los cedidos del Mallorca. Que hagan la mejor temporada posible", ha apuntado.

Avisando acerca de la euforia que se respira en el entorno mallorquinista, Luis García ha dejado claro que no afecta al equipo. "Si en algo se ha caracterizado este equipo es poder tener una ambición sin límites. Nada de relajación, no está nada hecho. He oído que sí ya estamos en Primera… Nada más lejos de la realidad. Hace nada hicimos un punto de nueve. Hubo un año que estaba a ocho puntos de ventaja y no ascendieron directos. Hay que seguir en esa línea, en pensar solo en el Castellón. En cuanto nos salgamos de allí nos darán una hostia en toda la jeta", ha sentenciado.

"Tenemos que estar pendientes de nosotros y de ganar nuestros partidos. Lo dije, si el Almería puede hacer 84 puntos, nosotros tenemos que ganar cinco partidos y empatar uno. Si lo hacemos, sé que ascendemos. Hay que ir a por el primero. Si ganamos el sábado los rivales dirán: 'ostras, este ha vuelto a ganar'. Eso es lo que tenemos que buscar", ha añadido.

Acerca de la posible filtración de posibles fichajes como Chavalerin o Segovia, en caso de ascenso, ha reconocido que le molesta que se hable de ello ahora: "Me molesta, espero que no salga nada del club. A lo largo de este año han salido nombres en los que nunca nos hemos interesado. Pero sí que me molestaría que se habla más de Primera que de Segunda porque cometeríamos un error muy grande. Despacito y con buena letra. Es normal que la gente sea optimista, somos un equipo muy fiable".

Almería y Espanyol, tercer y primer clasificado, cerrarán la jornada en un duelo en el que Luis García tiene clara sus preferencias. "Esto es un ascenso directo. Ojalá se pueda quedar primeros, pero me pones un papel ahora que el Espanyol me saca 10 puntos y quedamos segundos y te lo firmo de cabeza. Ganando nosotros, siempre preferiré que gane o empate en este partido. Y creo que ellos pensarían lo mismo. Si pasa estaríamos a once puntos. Pero también podríamos estar a cinco. Así que lo más importante somos nosotros", ha concluido.