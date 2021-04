El objetivo del RCD Mallorca: 75 puntos

Por mucho que Luis García insista en lo contrario, al Real Mallorca le ha llegado la hora de coger la calculadora y hacer números. Quedan tan solo ocho jornadas y el conjunto bermellón, con 68 puntos, saca ocho más golaverage al tercer clasificado de la tabla, un Almería que solo ha sido capaz de sumar cinco de los últimos 18 puntos en juego.

Aunque lo cierto es que el ascenso directo lo marca ahora mismo la irracional cota de 84 puntos -los 60 que atesora en estos momentos el equipo de José Gomes, más los 24 que todavía quedan en juego-, el Mallorca puede imponerse un objetivo mucho más lógico, a tenor de factores tan importantes como trayectorias de los equipos implicados, calendario de los rivales o los números que, en pasadas campañas, han sido necesarios para conseguir ocupar la segunda plaza.

El conjunto bermellón tiene un propósito entre manos, una meta sensata atendiendo a todas esas circunstancias: sumar 75 puntos de aquí al final del campeonato. Alcanzando dicha cota -lo conseguiría ganando dos partidos y empatando uno de los ocho que todavía quedan en juego- obligaría a su máximo perseguidor, el Almería, a sumar al menos cinco triunfos en lo que resta de temporada, un propósito no falto de obstáculos atendiendo al rendimiento que está ofreciendo el conjunto andaluz en los últimos partidos.

El Mallorca es el equipo más en forma de la segunda vuelta del campeonato. Nadie, tan siquiera el Espanyol de Vicente Moreno, ha conseguido sumar tantos puntos (26) como lo ha hecho la escuadra rojilla desde el paso por el ecuador de la competición. Es más, el Almería destaca negativamente en este aspecto, ocupando una discreta séptima posición, habiendo acumulado tan solo 17 puntos, en las 13 jornadas disputadas.

La trayectoria en los últimos encuentros acentúa si cabe más esta diferencia. De los tres equipos clasificados en la tercera, cuarta y quinta posición, ninguno de ellos ha conseguido ganar más de un partido en las cinco últimas jornadas. El Almería acumula una victoria, un empate y tres derrotas; el Leganés, exactamente los mismos números; y el Sporting de Gijón, un triunfo, dos empates y dos encuentros perdidos.

El calendario es el segundo factor que favorece a los de Luis García. Los bermellones afrontan ocho encuentros, en principio plácidos, atendiendo a la posición que ocupan sus rivales en la tabla clasificatoria. El rival de más envergadura, a día de hoy, es la Ponferradina, quien ocupa la octava posición. Si bien es cierto que hay equipos como el Castellón, el Sabadell o el Alcorcón que apurarán sus opciones para evitar el descenso de categoría, lo que pueden resultar partidos trampa para los rojillos.

El Almería, en este caso, se enfrenta a un calendario mucho más peliagudo, haciendo frente, sin ir más lejos, al importante duelo del próximo lunes frente al Espanyol. Además, también tendrá que verse las caras con el Sporting de Gijón en la última jornada de LaLiga, un rival que a buen seguro no le pondrá las cosas nada fáciles.

El último factor a tener en cuenta son los números que marcan pasadas ediciones de LaLiga SmartBank. El año pasado, sin ir más lejos. El Huesca ascendió a Primera División con 70 puntos, los mismos que en este momento suma el conjunto periquito. El segundo clasificado fue el Cádiz, con 69, uno más de los que atesora a día de hoy el Mallorca, con ocho jornadas todavía en juego.

Otro dato curioso, para poner en contexto la espectacular temporada que están firmando Espanyol y Mallorca, circuló ayer por las redes sociales. En la temporada 2015-16, año en el que el Leganés logró ascender a Primera, el conjunto madrileño sumaba 57 puntos en la jornada 34 del campeonato, los mismos que tiene ahora. Entonces era líder con 4 puntos de ventaja sobre el tercer clasificado. Ahora es cuarto, a 13 puntos del primero y 11 del segundo.

«Tenemos que hacer 84. ¿No quedan 24 en juego y el Almería lleva 60? Pues tendremos que hacer 84. Esa es mi calculadora», insistía tras el triunfo ante el Lugo Luis García, en su ya prudente y conocido discurso. Unas palabras que se sustentan en las de su homólogo en el conjunto andaluz. «La ambición del Almería es ascender de manera directa y hasta que la clasificación no diga lo contrario, vamos a seguir luchando», destacaba José Gomes. Sea como sea, el Mallorca tiene todo a su favor para ser la temporada que viene equipo de Primera.

Cláusula del miedo | El Castellón no podrá alinear a Señé y Zlatanovic

El próximo sábado el Mallorca se enfrenta a un Castellón que, debido a la cláusula del miedo, no podrá alinear ante el conjunto bermellón a los jugadores cedidos Josep Señé e Igor Zlatanovic. Si bien es cierto que el futbolista serbio no cuenta con muchos minutos (943) en el conjunto que dirige Juan Carlos Garrido, Señé, por su parte, es el tercer jugador más utilizado del plantel (2.358 minutos), habiendo sumado dos dianas en lo que va de curso. Ya en el partido de la primera vuelta, disputado en el Visit Mallorca Estadi el pasado 7 de diciembre, el Castellón no pudo alinear a ninguno de esos jugadores debido a la cláusula que firmaron con su cesión el pasado verano.

El menos goleado | La defensa rojilla vuelve a ser la mejor del torneo

Tras la disputa de la última jornada, el Mallorca vuelve a liderar la clasificación de menos goles en contra. Tras mantener una jornada más la portería a cero ante el Lugo, Reina y su defensa vuelven a ser en solitario los menos goleados de Segunda División, con solo 21 goles encajados en 34 jornadas. El Espanyol, actual líder de la categoría, con dos puntos de ventaja sobre el Mallorca, es el segundo con 22 después de que Diego López encajara un gol contra el Leganés. Sin duda, el excelente comportamiento defensivo es una de las razones que explican la gran temporada tanto de blanquiazules como rojillos y que, salvo sorpresa, les conducirá a militar la próxima temporada entre los grandes del fútbol español.