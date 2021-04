Contento por el resultado, pero contrariado con el juego de su equipo, compareció ayer el técnico del Real Mallorca, Luis García, tras el triunfo frente al Lugo. El madrileño reconoció que no habían sido «tan superiores como refleja el marcador», pero puso en valor el trabajo «al límite» de todos sus jugadores. «Un gol que nos tenía que haber tranquilizado en el primer minuto del encuentro ha hecho que estuviéramos bastante fallones. Saber el resultado del Almería no sé si nos ha puesto incluso más nerviosos. Al final se ha salvado el encuentro con solvencia, pero quizás con un fútbol no tan bueno», reconoció el preparador.

Luis García se niega a sacar la calculadora. A 8 puntos de su máximo perseguidor, el Almería, y con el golaverage a favor, el técnico bermellón sigue mostrando el mismo discurso prudente de siempre. «Ahora mismo el ascenso directo lo marca los 84 puntos que puede conseguir el Almería. Eso son los únicos números que tengo en la cabeza. Llevamos 68 puntos a estas alturas del campeonato, es una locura, una temporada increíble, pero solo puedo pensar en el siguiente partido frente al Castellón. Las cosas son así», admitió el entrenador.

Cuestionado por los dos futbolistas que causaron baja en el encuentro frente al Lugo por contagio, Luis García dio los nombres de los jugadores afectados: Lago Junior y Antonio Sánchez. «Desde luego que las medidas aquí no se han rebajado, incluso al revés. Alfonso Díaz mantuvo el otro día una reunión con nosotros y nos explicó que a partir de ahora, si no puedes presentarte a un partido, te dan el encuentro por perdido. El día de las pruebas PCR estaba más tenso, incluso, que en la previa del encuentro. No sabemos cómo lo han podido coger. En la selección de Costa de Marfil hay seis contagios y es verdad que ahí pierdo un poco el control, pero nosotros seguimos controlando todo a rajatabla. En los últimos días les hemos insistido muchísimo con que tengan precaución porque sabemos que nos jugamos muchísimo. Solo puedo desearles una pronta recuperación», admitió el madrileño.