Con el tanto conseguido por Dani Rodríguez en el primer minuto del partido, el futbolista de Betanzos se quitó un peso de encima. Exigente consigo mismo, como el que más, el gallego reconoció al término del encuentro que la victoria ante el Lugo suponía un paso muy importante «en una jornada en la que había algunos enfrentamientos directos».

«Estoy contento por el gol. A veces lo trabajas, lo fabricas y no llega, otras aparece sin más. Era un partido importante para nosotros y está claro que es un paso adelante», admitió el centrocampista del Real Mallorca.

La gran ventaja que el conjunto bermellón tiene con el tercer clasificado es algo que, según Dani Rodríguez, «no desgasta al vestuario». «Justo lo contrario», admitió el futbolista: «La cima no desgasta, desgasta estar debajo. Arriba es ilusionante y precioso. Este vestuario sabe lo que es la Primera División, tenemos mucha ilusión de poder volver. Tenemos que intentar conseguir el objetivo del ascenso».

Por su parte, el técnico del Lugo, Luis César, reconoció que «el Mallorca solo fue mejor en las áreas. Ahí estuvo la diferencia». «Lo justo hubiera sido que la primera parte acabara con empate porque hicimos méritos para marcar. », declaró. En su análisis, Luis César no quiso pasar por alto la acción polémica a los 12 minutos en la que los rojiblancos reclamaron una mano de Raíllo dentro del área. «Es un penalti clarísimo», aseveró antes de meterse de lleno en las nuevas tecnologías. «El VAR es un individuo, no una máquina, y es difícil de gestionar esa presión ante la pantalla. Los árbitros tienen más presión en el VAR que en el campo, por ahí no se pueden equivocar», razonó.