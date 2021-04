Galarreta regresa al Mallorca, 49 días después

49 días, siete jornadas y mucho sufrimiento después, Íñigo Ruiz de Galarreta regresa a una lista de convocados con el Real Mallorca. El futbolista vasco, que disputó su último partido el pasado 21 de febrero frente al Almería, ha pasado casi medio centenar de días recuperándose de una rotura en el cuádriceps derecho que se produjo durante el partido frente al conjunto andaluz. En ese tiempo el Mallorca ha notado un bajón en su rendimiento, tanto a nivel de puntos, como en su juego, un infortunio al que espera poner solución con el regreso del centrocampista bermellón.

«Galarreta ha sido para mí uno de los mejores jugadores del equipo hasta el momento. Son las sensaciones que tengo y lo tengo que decir. He alabado muchas veces a Salva o a los centrales, pero creo que Íñigo también se lo merece. Además de jugar bien a fútbol y de la calidad que tiene, que es algo que no va a descubrir a nadie Luis García, creo que es un recuperador fenomenal. Ha hecho una labor defensiva extraordinaria. No es que lo hayamos echado muchísimo de menos, porque tenemos jugadores excelentes para suplirle, pero creo que es un jugador muy importante y nos alegra mucho que vuelva. Es un chico educado, respetuoso, trabajador... Te quitas el sombrero ante un profesional así», destacó ayer el técnico del conjunto bermellón en la previa del encuentro frente al Lugo, que se disputa mañana (18.15 horas / Movistar) en Son Moix.

La lesión de Galarreta, que en un principio iba a estar apartado de los terrenos de juego un mes, obligó a Luis García a modificar su centro del campo. Baba y Sedlar fueron las principales opciones con las que el técnico madrileño suplió la importante baja del centrocampista, clave en sus esquemas durante prácticamente toda la temporada. Pese a que el preparador bermellón ha confirmado su regreso a una lista de convocados, es muy probable que el eibarrés todavía tenga que esperar su oportunidad para empezar un partido en el once titular: «Íñigo va a ser parte de la convocatoria. Ya era hora de recuperarlo bien. Tendremos que decidir si juega de inicio o no, aunque quizás hacemos un poquito lo que hicimos con Amath. Lo guardamos en el banquillo y valoramos si es necesario que salga en la segunda parte».

«Galarreta ha sido para mí uno de los jugadores más importantes del equipo hasta el momento» Luis García - Entrenador del Real Mallorca

El Mallorca afronta el encuentro ante el conjunto gallego con la única baja, por sanción, de Cufré. El técnico rojillo, pese a dirigir al equipo que más puntos ha sumado en la segunda vuelta del campeonato, no se fía de un rival en horas bajas. «El Lugo es verdad que está en una dinámica un poco mala, pero es un equipo que no está en descenso, lo que quiere decir que no es de los peores de la categoría y tienen unas bandas que me gustan mucho. Es un rival que nos va a obligar a hacer un buen partido. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos, sobre todo controlar a sus extremos, que son muy peligrosos. Además, es el equipo más alto de LaLiga. Cada partido te junta a cuatro o cinco jugadores de más de 1’90. Tendremos que intentar defender muy lejos y tener en el campo gente que domine el juego aéreo sin perder nuestra esencia», indicó Luis García.

Pese a la posible relajación que podría tener su plantilla al afrontar un partido frente a un equipo que lleva 11 jornadas sin ganar, el preparador bermellón destacó el buen hacer del vestuario: «Han hecho una semana de entrenamientos fenomenal. No nos podemos relajar ni un momento y sabemos que el partido del domingo va a ser durísimo. El Lugo se está empezando a jugar cosas muy importantes y tenemos que saber manejar esos registros. Creo que este equipo va a saber manejar la presión. Son jugadores con muchos tiros pegados y gente muy experimentada».

El entrenador del Mallorca también se congratuló por la renovación de Franco Russo, de quien destacó su oficio sobre el verde. «Creo que está haciendo una temporada increíble, se lo ha ganado en el campo y también con su implicación. Es verdad que tiene, en teoría adelante, a dos monstruos que están rindiendo a un nivel excepcional, pero ha jugado ahora tres partidos y no se les ha echado de menos, ni a Raíllo ni a Valjent», zanjó.