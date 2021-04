Dani Rodríguez: «Mi mayor crítico soy yo, a veces incluso demasiado»

El centrocampista del Mallorca, que pasó su peor momento tras el empate ante el Oviedo, afronta con ganas las últimas nueve jornadas: «Estamos preparados para luchar por el ascenso»

Restan nueve jornadas para el final. ¿Preparado?

La verdad que sí. Es un privilegio estar en la posición en la que estamos y luchar por lo que estamos luchando. Todos hubiésemos firmado en verano estar en esta situación. A nivel personal he vuelto a recuperar las buenas sensaciones y a nivel colectivo hemos dado un paso adelante.

Lugo, Sabadell y Castellón, tres equipos de la parte baja. ¿Les da más miedo esto que sus rivales directos?

Todos nos jugamos cosas. Se está viendo que es muy difícil ganar para cualquier equipo. El que está más estable conseguirá el objetivo. Tenemos esa pequeña ventaja que nos hemos ganado a base de resultados y de ser muy fiables. Ahora toca seguir siendo igual de ambiciosos para asegurarlo.

¿Coincide con Luis García en que nada se decidirá antes de las últimas tres jornadas?

Tiene razón. Hay que ser estable. Si ganas un partido es un error pensar que lo tienes hecho y no ganando igual. Después del partido contra el Fuenlabrada parecía que estábamos fuera y por ganar un partido parecía en el entorno que lo teníamos hecho. Queremos seguir conservando la ventaja. Vienen tres partidos importantísimos para nosotros, además de que hay enfrentamientos de rivales directos. A ver si podemos aprovecharlo.

Sería un palo muy duro quedarse fuera del ascenso directo.

Sería duro porque llevamos 23 jornadas allí arriba, pero bueno, ya lo hicimos una vez y tendríamos que estar preparados. Es verdad que sería una gran decepción, pero no solo hay que ser optimistas, sino mirar la balanza y saber que si no lo consigues de manera directa hay otra oportunidad.

¿Se habla de ello en el vestuario?

En ningún momento lo hemos hablado. Hemos llegado a un punto en el que te juegas mucho, pero hablamos más de qué puede pasar si ganamos este domingo. Lo tenemos ahí, estamos muy enfocados en conseguirlo.

Por si acaso, Luis García no les deja mirar la clasificación.

Sí, pero bueno… A veces no le puedes hacer mucho caso (ríe). Quieras o no, todo el mundo la mira. Sabes que si ganas y este equipo se enfrenta a uno, la semana que viene a otro… Haces tus cuentas. Es inevitable y es lo bonito del fútbol también. Intenta que estemos al margen.

Pero un ojo sí que le echan al Almería.

Siempre que sea matemáticamente posible nunca hay que descartar a nadie. Es una realidad que durante todo el año ha sido cosa de tres y creo que va a seguir siéndolo hasta el final.

¿Sirve la experiencia de hace dos temporadas?

La de hace dos y también la del año pasado. Estar en un año difícil, que estás en la máxima categoría y pierdes más que ganas, te hace valorar muchas cosas. Estar en Primera es un cambio muy grande a todos los niveles. Y eso te hace valorar lo que puedes llegar a conseguir. Es una ventaja respecto a hace dos años, que eres consciente de lo que puedes conseguir.

Es uno de los líderes de esta plantilla. ¿Ve similitudes entre la de hace dos cursos y ahora?

Hay muchos jugadores que seguimos, pero el estilo ha cambiado. Somos más intensos y más fiables. Fuera de casa llevamos unos números increíbles. La esencia sigue siendo la misma. Lo bueno que hemos logrado es que la gente se sienta representada por su equipo. Tanto la isla como el mallorquinismo se sienten representadas por el Mallorca y eso es muy importante para nosotros.

El equipo ha vuelto a levantar cabeza tras un último mes complicado.

Cuando perdimos contra el Fuenlabrada parecía que no íbamos a estar en el playoff. O un empate en Las Palmas parece que no es bueno. Eso dice mucho del equipo. Hay que ser consciente de que sumar siempre es bueno y más a estas alturas. Conseguir cuatro puntos en esta semana ha sido importante.

«Es inevitable mirar la clasificación. Es lo bonito del fútbol también»

¿Qué motivos le encuentra al bajón de juego? En puntos han logrado más que en la primera vuelta.

Es más una sensación del entorno que interna. Somos el mejor equipo de la segunda vuelta, eso te lo dice todo, a pesar de que el Espanyol vaya líder. Los números están ahí. Hubo varios partidos que, más por mérito del rival que demérito nuestro, el equipo no estuvo tan bien, pero creo que somos muy fiables. Después de encadenar tres partidos sin conseguir muy buenos resultados, que venga el Leganés y le ganes y luego empates ante Las Palmas es una muy buena reacción.

¿Se le exige demasiado a este Mallorca?

Eso nos los hemos ganado nosotros. Al final, te acostumbras a lo bueno. Si el equipo es capaz de estar 18 jornadas invicto, ponerse líder y llegan un par de partidos que no eres capaz de estar a ese nivel, que es muy difícil, es normal que haya ese ‘run-run’ en el entorno. Tenemos experiencia y sabemos que no nos tiene que afectar. Somos conscientes de lo que somos y de lo que podemos hacer.

Ante Las Palmas, sobre todo en la primera mitad, se volvió a ver al mejor Dani Rodríguez.

El día del Leganés creo que ya se vio. Soy muy exigente conmigo mismo y me gusta estar muy bien. Es imposible estar perfecto siempre y después del Oviedo me fui con una sensación mala. No me gustó mi partido. Tuve muchas pérdidas, con balón no estuve fino… Ese no soy yo. En Fuenlabrada recuperé una buena sensación y lo confirmé ante el Leganés. Ante Las Palmas recuperé mi mejor versión.

Su mayor crítico es usted mismo.

Sí, a veces incluso demasiado. Cuando era más joven me afectaba mucho y era más duro. Ahora lo llevo mejor. Puedo tener un partido malo y al día siguiente recuperar el nivel. Eso te lo da la experiencia.

¿Cree que necesitaba algo de descanso? La semana anterior lo jugó todo y le ha sentado bien.

En cuanto a números físicos estoy muy contento. No tengo problemas. Cuando no pueda ya me apartaré. Creo que no hablo de buenos o malos partidos en ese sentido. Todo el mundo me conoce y sabe que voy a dar el 300%. No hay negociación posible. Lo valoro más con lo que hago con balón o sin balón. Estoy contento por recuperar la finura y aportar asistencias. Los goles ya vendrán.

¿Le obsesiona no ver puerta?

El otro día lo pensaba. Tampoco era normal que llevara tantos goles en tan pocas jornadas y ahora tampoco lo es que lleve tanto sin marcar. Llevo bastantes asistencias y eso también es ser importante dentro del equipo. El gol llegará seguro. Con lo cabezón y pesado que soy seguro que lo conseguiré.

«El VAR es un buen instrumento si se utiliza bien. Algo cambiará de cara a la temporada que viene»

Su conexión con Amath ha dado muchos puntos al equipo.

Hace poco le dije que cuándo me daría él una asistencia a mí. Es un jugador que te da, en ese desorden que genera, muchísimas cosas. Tanto Salva como yo agradecemos sus desmarques en profundidad. Es muy fácil entenderte con él. Es listo el ‘chiquitín’.

¿En banda o en el centro?

Con los años no sé qué responder. En Primera jugué más por banda que por dentro y estaba muy cómodo. El otro día en Las Palmas creo que casi hice mi mejor partido del año y estaba en banda. El míster me da mucha libertad en ese sentido, no como Amath, pero tengo esa libertad para generar desconcierto en el rival. Pero bueno, jugar por el centro también me tira mucho porque llevo mucho tiempo allí.

El VAR no hace amigos entre los entrenadores y futbolistas.

Cada uno lo ve a su manera. El día del Almería, cuando les pitan el penalti, el míster se fue caliente y dijo lo que dijo. Si analizas el partido, hubo una expulsión que no era. O el otro día en el Barcelona-Valladolid, que no pitan el penalti por mano y tampoco te explicas muy bien porqué. Para mí no es penalti, pero viendo que lo pitan todo tendría que haberlo sido.

O su pisotón ante el Leganés.

Me pisa bastante y el arbitro dijo que el balón no estaba en disputa, pero es un pisotón. Igual que el de Antonio en Gijón, que el balón no estaba en disputa pero se pitó. Algo cambiará de cara a a la temporada que viene. Hay cosas que no se acaban de entender. El VAR es un buen instrumento si se utiliza bien. Para fueras de juegos, si el balón entra o no… El resto es más interpretable del árbitro que está dentro del partido.

«Después del Oviedo me fui con una mala sensación. Tuve muchas pérdidas de balón... Ese no soy yo»

Ahora los jugadores protestan todo en el área esperando que el VAR revise la jugada.

Si están pitando un contacto en el área de cualquier manera… Si pones la cámara lenta siempre va a haber un contacto, es fútbol. Hay muchas jugadas que se señalan y no son penalti. Entraríamos en un debate muy grande. Sobre todo este año.

Ayer pudieron ver de cerca a algunos seguidores en la foto oficial. ¿Se han acostumbrado ya a las gradas vacías?

No. No me acostumbro nunca. Lo más especial del fútbol es el ambiente. Tanto en tu casa como fuera. Como local te apoyan y como visitante te intentan incomodar. Estar a puerta vacía no es fútbol de verdad.

En corto

¿Un lugar de Mallorca?

Sa Foradada.

¿Último libro que ha leído?

‘Sé lo que estás pensando’, de John Verdon.

¿Una película?

Los Goonies.

¿Un grupo de música?

Dire Straits. Soy un clásico.

¿Qué no falta en su nevera?

Aguacates.

Un plato.

La fabada de mi padre.

Un hobby.

Todo el tiempo lo paso con mis niños. Ahora hacemos figuras de plastilina.

¿El más serio en la plantilla?

Febas. Es simpático, pero es un ‘viejoven’.

¿Duerme bien después de una derrota?

Nunca duermo bien después de un partido.